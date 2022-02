Rondina: ''Los que están son los que quisieron venir''

09/02/2022 - 01:08 Deportivo

Central Córdoba está a un día del debut en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y todo es expectativa entre sus hinchas y en todos aquellos que siguen y apoyan al fútbol en Santiago del Estero. Mañana será el turno de recibir a Barracas Central, el novato de la categoría, en el Estadio Único "Madre de Ciudades" a partir de las 21.30 y uno de los que habló en la previa fue el propio entrenador de los "ferroviarios", Sergio Rondina

Cuando habló con Noticiero 7, el ex entrenador de Arsenal de Sarandí, se refirió a las incorporaciones que hizo la entidad del barrio Oeste para reforzar el plantel en esta temporada y tiró una frase que dejó la sensación de estar un poco molesto con aquellos que no quisieron sumarse al nuevo proyecto.

"Los que llegaron son los jugadores que uno ha pedido y de una lista que teníamos y de negociaciones que hemos llevado. Son jugadores que quieren estar acá y que siempre se mostraron predispuestos a venir. En otros casos, hubo charlas largas y terminaron diciendo que no. Contento porque los que están son los que quisieron venir y más allá de las negociaciones en lo económico, siempre se mostraron predispuestos en muchos casos a volver a jugar en el fútbol argentino y otros a tener su experiencia y a resurgir desde lo futbolístico", expresó el "Huevo" Rondina cuando tocó un tema que atañe a los refuerzos.

Por ahí un punto en contra que tiene Central Córdoba antes de empezar a transitar el camino de la Copa de la Liga Profesional, está el hecho de haber jugado pocos amistosos durante la etapa de preparación. Y en este sentido, Rondina aceptó que lo hubiera gustado tener por lo menos dos o tres más con equipos de Primera para seguir evaluando a los jugadores y contar con una idea más clara de cara al futuro.

"También nos hubiese gustado entrenar más seguido en el estadio (por el Único Madre de Ciudades) donde haremos de local. Es fundamental porque los espacios no son los mismos y la velocidad de la pelota tampoco. Lamentablemente no lo pudimos hacer lo de los amistosos en la pretemporada, pero bueno, por los casos de Covid, porque el plantel todavía no estaba armado. Apostamos a mantener la base y lamentablemente se nos fueron varios jugadores que nosotros pretendíamos que se quedasen. Recién hoy (por ayer) se incorporó Linares (el último refuerzo hasta ahora) y todavía quedan dos días para cerrar el libro de pases. La idea es buscar algún jugador más para tener el plantel completo. Obviamente que va a faltar conocimiento entre ellos, pero hay que suplirlo con la entrega, sacrificio y mucha inteligencia".

El "Ferro" partirá con un fixture bastante complicado teniendo en cuenta que se medirá en las primeras fechas con rivales que tratarán de hacer buena letra por las necesidades y urgencias que tienen de sumar puntos para el promedio del descenso y en este caso Rondina es de la idea de jugar cada partido como una final.

"Lo más importante es ir partido a partido y jugarlo como una final. No mirar más allá de Barracas y buscando cada semana lo que mejor estén. No hay que pensar en Tigre (rival de la segunda fecha) cuando antes tenemos que jugar con Barracas. Hay que ser inteligentes y poner a los que estén mejor", completó el adiestrador de los ferroviarios.

Y ya metiéndose en el primer duelo ante el "Guapo", Central realizó ayer por la mañana una de sus últimas prácticas futbolísticas en el estadio Alfredo Terrera donde Rondina paró un equipo que podría ser el que le de el puntapié inicial al torneo mañana por la noche.