San Lorenzo, con Troglio como DT, visita a Banfield en su debut

11/02/2022 - 03:18 Deportivo

San Lorenzo, castigado en los últimos años por malas campañas y un severo caos institucional, buscará reencontrarse con el éxito deportivo en esta Copa de la Liga Profesional, y con la conducción del entrenador Pedro Troglio visitará hoy al siempre riesgoso Banfield.

El encuentro se jugará en el estadio Florencio Sola, en el sur bonaerense, a las 21.30, televisado por Fox Sports y con el arbitraje de Germán Delfino.

La jornada de hoy también incluye los enfrentamientos entre Arsenal vs. Rosario Central, a las 17, con el arbitraje de Darío Herrera y televisación de la señal de cable TNT Sports; Vélez Sarsfield vs. Aldosivi de Mar del Plata, a las 19.15 con Hernán Mastrángelo como juez y transmisión de TNT Sports y Godoy Cruz de Mendoza vs. Tigre, a las 19.15 con el pitazo de Pablo Echavarría y la televisación a cargo de la señal Fox Sports Premium.

San Lorenzo necesita volver al éxito y el mismo no pasa solo por hacer un gol más que el rival o ganar más partidos que los demás: el club de Boedo necesita promover nuevamente la credibilidad y ser confiable para sus hinchas.

El "Ciclón" no clasificó para ninguna copa internacional en 2022 y el único objetivo es la Copa de la Liga, además de la Copa Argentina, con Troglio como entrenador, un profesional de primer nivel que le cambió la cara a un ambiente lleno de rostros adustos y preocupados.

San Lorenzo inicia este torneo con muchas ilusiones, y con buenas actuaciones en el certamen de verano jugado en La Plata y en los cotejos jugados en Uruguay ante Estudiantes de La Plata y Nacional de Montevideo. Troglio tiene como máximo refuerzo a Ricardo Centurión, quien rescindió con Vélez, y en San Lorenzo confían en que pueda ser el desequilibrante valor que lleve al equipo a los primeros puestos.

A San Lorenzo además se sumaron el delantero paraguayo Adam Bareiro (Monterrey de México), Gonzalo Berterame (volvió de San Martín de San Juan), Malcom Braida (Aldosivi) y Nicolás Blandi (libre).