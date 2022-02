Mitre arranca la ilusión y con un plantel renovado

12/02/2022 - 01:23 Deportivo

En Mitre son tiempos de cambios y los hinchas renuevan las expectativas y esperan que en esta temporada, la suerte y los buenos resultados sean sus principales aliados. El "Aurinegro" debutará hoy en la Primera Nacional a partir de las 17 en condición de visitante y lo hará ante un rival que en la última temporada estuvo involucrado en sus aspiraciones de ser uno de los candidatos a obtener el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

La realidad marca que hoy también hay una variante en la cabeza del equipo. Ya sin el entrenador Gabriel Schurrer, la comisión directiva de la entidad del barrio 8 de Abril fue un busca de un hombre que conoce el paladar del hincha aurinegro y que sabe cómo es el manejo de la casa: Arnaldo "Cacho" Sialle.

El ex entrenador de Gimnasia y Esgrima de Jujuy en la última etapa, asumió la responsabilidad otra vez de estar al frente del desafío y de tratar de conformar un plantel que esté a la altura de las circunstancias. Y así llegaron muchos refuerzos (algunos con nombres conocidos y otros no tanto en la categoría) y la idea que tienen todos es revertir todo lo hecho con anterioridad y devolverle la confianza al simpatizante de Mitre que en los últimos años viene siendo testigo de resultados que no son los esperados por todos.

La primera parada será hoy en Buenos Aires y reina la confianza y el optimismo dentro de un plantel que hizo una buena pretemporada y que le fue muy bien en los partidos amistosos que disputó. Hasta se dio el gusto de ganarle 1 a 0 a Central Córdoba en el clásico que se jugó a puertas cerradas y sin público en su estadio de avenida Roca y Tres de Febrero.

Una motivación más para un equipo que espera congeniar nombres con un buen funcionamiento dentro del terreno de juego.