Olímpico enfrenta a un peso pesado

15/02/2022 - 01:30 Deportivo

Olímpico volverá esta noche al Vicente Rosales, donde jugará un partido clave ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que es uno de los equipos más fuertes de la competencia.

Desde las 22, el conjunto dirigido por "Leo" Gutiérrez irá en busca de la recuperación, tras haber perdido su último juego ante San Lorenzo (78 a 76), con el propósito de volver a meterse en zona de playoffs. Hoy ocupa la decimotercera posición, con un récord de 11 victorias y 12 derrotas.

Esta noche se producirá el debut de Windi Graterol en el Vicente Rosales. El pívot venezolano jugó los dos primeros partidos en calidad de visitante (en Río Gallegos ante Hispano y en Boedo ante San Lorenzo) y dejó una buena imagen.

Graterol será muy importante en el juego de esta noche, en virtud de que el rival tiene internos de enorme jerarquía: Roberto Acuña (2.08), Diego Romero (2.05), Agustín Barreiro (2.03) y Yoanki Mencia (1.98).

Olímpico deberá jugar esta noche en un nivel altísimo, ya que enfrente tendrá a uno de los pesos pesados de la competencia. El equipo de Martín Villagrán viene de siete victorias consecutivas, la última ante Ferro (90 a 70), y es el único escolta del puntero fusionado.

La gran figura de Gimnasia en ese partido fue Sebastián Vega, un viejo conocido de la afición santiagueña ya que jugó varias temporadas en Quimsa, pero seguramente no tendrá el mejor recibimiento por parte de los hinchas de Olímpico.

El alero entrerriano se ha convertido en un jugador clave para Gimnasia, no sólo por sus recursos en ataque sino también por su compromiso para defender.

Una de las claves del juego será la defensa. Olímpico deberá mantener la intensidad durante los 40 minutos (o más) para poder bajarle el goleo a Gimnasia, que tiene un promedio de 83 puntos por juego, pero además es un equipo aguerrido en la marca (promedia 75, la segunda mejor defensa).

Esta noche, desde las 21.30, habrá otros tres enfrentamientos: Atenas de Córdoba vs. Comunicaciones, Regatas Corrientes vs. Unión de Santa Fe y San Martín vs. Boca Juniors.