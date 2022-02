Rondina: ''Por cómo se dio el partido, perdimos dos puntos''

17/02/2022 - 03:35 Deportivo

Sergio Rondina, entrenador de Central Córdoba, habló ayer tras el 1-1 ante Tigre y reconoció que se quedó con bronca por haber estado tan cerca de la victoria. "Me voy con bronca por cómo se dio el partido. Me parece que el equipo mejoró, considerando el rival y la cancha. Me parece que por momentos hicimos bien las cosas. Cuando sufrimos tuvimos orden y compromiso. Creo que al final nos quedamos sin piernas, un poco por la temperatura y otra quizás por la falta de rodaje".

"Por cómo se dio el partido, creo que perdimos dos puntos", aseguró el DT.

Seguidamente, Rondina señaló: "El calor fue para los dos, la cancha estaba pesada para los dos equipos. El cambio fue táctico. Lo veíamos cansado a Francisco, que había hecho un gran desgaste. Buscamos controlar la pelota y tener más orden en la mitad de la cancha".

"Hay que seguir armando el rompecabezas sobre la marcha. Mucho tiempo para trabajar en la semana no tenemos. Hay una seguidilla de partidos importantes y se trabaja más en recuperar a los jugadores que en otra cosa, pero así es todo y debemos buscarle la vuelta", agregó.

A su vez, Rondina dijo: "No creo que el árbitro con sus fallos nos haya metido contra nuestro arco, pero sí creo que hubo algunas decisiones que no me gustaron. Tigre tuvo su mérito por ir a buscarlo y por no bajar los brazos. Reconozco que algunos fallos no me gustaron pero fue sólo eso. Creo que ésa es una liga de las más competitivas de Sudamérica y que los árbitros no tengan intercomunicadores es algo que no puede volver a pasar".

"El rendimiento del equipo fue el que esperaba, especialmente porque jugamos con otro sistema al que veníamos ensayando. El partido que hicimos fue bueno. Sufrimos el calor y la falta de rodaje. Rescato a todos, rescato al equipo, no a individualidades. Los que jugaron bien están respaldados por un equipo", cerró el DT de Central Córdoba.