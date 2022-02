Gran choque de candidatos en el Ciudad

17/02/2022 - 03:53 Deportivo

¡Gran juego el de esta noche en el Ciudad! De un lado Quimsa, el puntero absoluto de la Liga Nacional. Del otro Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, uno de los equipos más fuertes del básquet argentino. Los dos tienen la ambición de consagrarse campeón y se enfrentarán por primera vez en la temporada 2021/22.

La "Fusión" necesita un triunfo para afianzarse en el liderazgo, pero deberá recuperar la solidez que perdió en el último tiempo y que lo llevó a perder cuatro de los últimos cinco partidos que disputó. El equipo santiagueño no pudo con San Pablo (86 a 69) y Nacional (91 a 81), en la segunda ventana de la Champions League, y luego cayó frente a Instituto de Córdoba (88 a 83) y Unión de Santa Fe (88 a 80).

Esta noche se producirá el debut del estadounidense Reyshawn Terry, quien arribó ayer por la tarde/noche a nuestra ciudad, precedido por muy buenos antecedentes.

Se trata de un ala pívot de 37 años y 2.03 metros, con una importante carrera deportiva en diferentes ligas europeas. Además, en el 2007, fue drafteado por Orlando Magic en segunda ronda y luego traspasado a Dallas Mavericks, donde jugó la Summer League, pero no llegó a disputar partidos oficiales de la NBA.

Terry cumplirá hoy por la mañana su primera práctica en el Ciudad, donde empezará a familiarizarse con los sistemas de juego de su nuevo equipo, y si no surgen inconvenientes de último momento con su habilitación, debutará esta noche en la Liga Nacional.

En cambio, Mauro Cosolito continuará al margen del equipo, debido a que sigue afectado por un golpe en la cadera, que sufrió en el partido de la Supercopa ante San Lorenzo (triunfo 88 a 69) en Boedo.

El capitán se perdió los últimos seis partidos de su equipo, pero el objetivo del departamento médico es recuperarlo para la tercera y última ventana de Champions League, en la ciudad brasileña de San Pablo, donde la "Fusión" irá en busca de la clasificación al Final 8.

Por su parte, Gimnasia llega herido tras la dura derrota ante Olímpico (95 a 80) en el Vicente Rosales, que le impidió estirar la racha de siete victorias consecutivas con las que arribó a la provincia.

El equipo de Martín Villagrán está obligado a ganar en el Ciudad para recuperar el segundo puesto en la tabla de posiciones, pero además deberá esperar una derrota de Peñarol ante Obras.

Gimnasia tiene enormes individualidades, pero con una rotación de ocho jugadores le será difícil competir en calidad de visitante (5 triunfos y 6 derrotas).

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá otros tres enfrentamientos: desde las 21, Peñarol vs. Obras; 22, La Unión vs. Unión de Santa Fe y Riachuelo de La Rioja vs. Comunicaciones.