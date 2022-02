Colón venció a Godoy Cruz en entretenido partido por la segunda fecha de la Copa de la Liga

17/02/2022 - 18:55 Deportivo

Colón de Santa Fe le ganó merecidamente como local a Godoy Cruz de Mendoza por 3 a 1, en un entretenido encuentro por la segunda fecha de la Zona 2 de la Copa de la Liga Profesional de Primera División de fútbol.

El partido se jugó en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, de Patronato de Paraná, donde Colón de Santa Fe actuó como local porque están realizando tareas de restablecimiento en el césped de la cancha del "Sabalero".

Facundo Farías, en la etapa inicial, el arquero Juan Espínola, en contra, y Luis Miguel Rodríguez, de tiro penal, ambos en la parte final, marcaron para Colón; Martín Ojeda, también desde los doce pasos, en el segundo período había establecido el empate transitorio para el conjunto mendocino.

La primera etapa tuvo a Godoy Cruz con el manejo de la pelota, pero ese dominio no se traducía en peligro para el arco defendido por el uruguayo Leonardo Burián, quien despejó por encima del travesaño un cabezazo de Tadeo Allende en la mejor llegada del "Tomba", a los 29 minutos.

Pero imprevistamente, en la primera llegada fondo de Colón, el local se puso en ventaja. Rafael Delgado envió un centro largo desde el sector izquierdo para que Facundo Farias, entrando por derecha en el área grande, rematara cruzado y alto, anotara un golazo y venciera al indefenso guardameta paraguayo Juan Espínola.

En la parte final salió mejor predispuesto Colón y comenzó con el control de la pelota, pero cuando menos se esperaba, Godoy Cruz llegó a la igualdad a los 13 minutos.

El juvenil Matías Ramírez edificó una gran jugada individual por la izquierda y fue derribado en el área por Federico Lértora, penal bien sancionado por Ariel Penel y muy bien ejecutado por Martín Ojeda, quien colocó el balón contra un palo de Leonardo Burián, quien eligió el otro sector.

Parecía que Godoy Cruz se acomodaría nuevamente al partido, pero a los 20 minutos Colón volvió a adelantarse en el marcador tras un córner desde la derecha ejecutado por el "Pulga" Luis Miguel Rodríguez, quien intentó hacerlo "olimpico" y el arquero Juan Espínola la metió en contra al tratar de despejar.

Diez minutos más tarde, el "Sabalero" sentenció el partido tras una mano penal de Guillermo Ortiz, que el "Pulga" Rodríguez transformó en gol con un tiro preciso y equinado al palo derecho de Juan Espínola.

Se llegó al final, con un merecido éxito del conjunto que conduce Julio César Falcioni, quien con la victoria de esta tarde llegó a los 250 triunfos en su carrera como entrenador.

Con este resultado, Colón llegó a las 4 unidades y se acomoda en la Zona 2 del torneo; mientras que Godoy Cruz se quedó con apenas 1 unidad y sin poder sumar para su "flaco" promedio para el descenso.

En la próxima jornada, la tercera de la Copa de la Liga Profesional, Colón visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero el martes venidero, desde las 21.30; al tiempo que Godoy Cruz recibirá en Mendoza a Aldosivi de Mar del Plata el lunes próximo, a partir de las 19.15.









- Sintesis -













Colón de Santa Fe: Leonardo Burián; Jonathan Sandoval, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Christian Bernardi, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Juan Sánchez Miño y Facundo Farías; Luis Miguel Rodríguez. DT: Julio Falcioni.





Godoy Cruz: Juan Espínola; Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari, Guillermo Ortiz y Leonel González; Gonzalo Abrego y Nelson Acevedo; Matías Ramírez, Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda; y Tadeo Allende. DT: Diego Flores.













Gol en el primer tiempo: 37m. Facundo Farías (C).





Goles en el segundo tiempo: 13m. Martín Ojeda (GC), Juan Espinola (GC), en contra de su arco, y Luis Miguel Rodríguez (C).













Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Bruno Leyes por Nelson Acevedo (GC); 14m. Juan Pintado por Matías Ramírez (GC); 18m. Cristian Vega por Cristian Bernardi (C), 19m. Lucas Beltrán por Juan Sánchez Miño (C); 21m. Tomás Badaloni por Tadeo Allende (GC); 28m. Valentín Burgoa por Gonzalo Abrego (GC); 40m. Eric Meza por Facundo Farias (C); y 46m. Paolo Goltz por Rodrigo Aliendro (C) y Brian Farioli por Luis Miguel Rodríguez (C).





Amonestados. Rodrigo Aliendro (C), Nelson Acevedo (GC), Luis Miguel Rodríguez (C) y Rafael Delgado (C).













Arbitro: Ariel Penel.





Estadio: Presbítero Bartolomé Grella (Patronato de Paraná, local Colón).