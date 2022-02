Renzo López se animó a cruzar el charco y trajo goles para Central

18/02/2022 - 03:04 Deportivo

Llegó con la pesada carga de reemplazar a Milton Giménez, el goleador de Central Córdoba en la temporada pasada. Pero dos goles en las dos primeras fechas le bastaron para alivianar esa mochila. Renzo López, el delantero uruguayo que parece destinado a seguir la "profecía" de sus antecesores en el puesto (Jonathan Herrera y el mencionado Giménez fueron los máximos artilleros del "Ferro" sin haber tenido experiencia previa en la máxima categoría del fútbol argentino) tuvo ayer un mano a mano con EL LIBERAL y habló del equipo, de su juego y su adaptación al grupo, a la provincia, y al fútbol argentino.

Llegaste con la pretemporada comenzada, a un fútbol que no conocías. ¿Imaginabas entrar tan bien y tan rápido en el equipo?

Llegué con la pretemporada ya comenzada y justo venía de estar aislado quince días por Covid, por eso me costó un poco ponerme a punto. Considero que realmente todavía no estoy al ciento por ciento físicamente, que todavía me faltan dos o tres partidos más para poder estar al máximo físicamente. Por suerte para un delantero, cuando hace goles es más fácil ponerse a punto porque los goles dan confianza y ayudan mucho.

En cuanto al esquema de juego y el grupo, ¿ya te sientes totalmente adaptado o sigues en proceso de adaptación?

En cuanto al grupo, creo que me recibió de la mejor manera. Es un equipo que se está conociendo, pero estamos haciendo buenos partidos y a medida que vayan pasando los partidos vamos a estar todos mejor físicamente y vamos a agarrar mucho más conocimiento de cada uno porque todavía no nos conocemos, tenemos apenas dos partidos juntos y creo que a medida que vayamos trabajando y jugando se van a dar las cosas.

¿Qué es lo que te pide el entrenador Sergio Rondina?

Que sea la referencia de área. Tiene un cuerpo técnico con mucho trabajo y nos da muchas variantes a la hora de atacar y con salida de pelota también.

¿Cuál es tu fuerte a la hora de la definición?

El juego aéreo es algo que he ido mejorando en los últimos años. Más de chico no era uno de mis fuertes, pero ahora siento que lo he mejorado bastante. Me gusta definir con los pies también.

¿Qué opinión tienes del fútbol argentino luego de estas dos primeras fechas? ¿Es lo que te imaginabas?

Es un fútbol muy lindo, tiene mucha dinámica y muy buenos jugadores. Es un fútbol muy atractivo también para los que lo ven. Me gusta mucho como se juga y espero adaptarme rápidamente.

¿Qué nos puedes decir sobre Santiago del Estero y cómo llevas este proceso de adaptación a la ciudad?

Me gustó mucho la ciudad, me sorprendió bastante. Me gusta mucho como es la gente y me hacen sentir muy cómodo. Me trataron muy bien desde que llegué y eso hace que se me haga todo mucho más fácil.

Hoy salen a la venta las entradas del próximo partido

A partir de hoy se podrán adquirir las entradas para el partido del próximo martes frente a Colón de Santa Fe, a partir de las 21.30 y en el estadio Único "Madre de Ciudades", correspondiente a la tercera fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional.

Para conseguir las localidades, se debe ingresar al sitio www.cacentralcordoba.com. Se puede abonar con Tarjeta de Débito, Crédito o en efectivo a través de un cupón que se paga en Pago Fácil o Rapipago. Además, se recuerda a los hinchas que la venta por boletería (Granadero Saavedra y San Martín) se habilitará el próximo lunes, de 9 a 20, y el martes, de 9 a 15 horas.