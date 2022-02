Independiente BBC va por su tercera victoria en fila

18/02/2022 - 03:29 Deportivo





Independiente BBC enfrentará esta noche a Rivadavia de Mendoza, en calidad de visitante, en el partido que cerrará la gira por la región de Cuyo y que le permitirá afianzarse en zona de playoffs en el caso de conseguir una victoria.

Desde las 21.30, el equipo de Fabián Daverio intentará encadenar su tercera victoria consecutiva, tras las obtenidas ante Central de Ceres (90 a 82) y Jáchal de San Juan (94 a 73), que le permitieron trepar al octavo puesto en la Conferencia Norte de la Liga Argentina.

Ganar en Mendoza no será una labor sencilla. Rivadavia ganó tres de los últimos cuatro partidos que disputó. Su último juego fue ante Deportivo Norte, al que venció por 86 a 82, en condición de local, con destacadas actuaciones de Alejo Trejo, Alejandro Madera, Franco Sampaulise y Tobías Cravero, que son los referentes del plantel.

El último antecedente entre ambos data del pasado 21 de enero, cuando se enfrentaron en el Parnás y Rivadavia terminó imponiéndose por 87 a 67, con las valiosas contribuciones de Stefano Arancibia y Lautaro Cabrera, quienes esta noche estarán a disposición del entrenador Marcos Boccolini.

Independiente BBC intentará tomarse revancha y estirar el gran momento que atraviesa. El objetivo es cerrar la fase regular lo más cerca posible del quinto puesto para tener ventaja deportiva en los playoffs de reclasificación.

La afición podrá seguir las alternativas del juego a través de Basquetpass.tv, la plataforma oficial de la competencia.

Otros partidos

Esta noche habrá otros cuatro partidos de la Conferencia Norte: desde las 21, Independiente de Oliva vs. Echagüe; 21.30, Villa San Martín vs. Colón, San Isidro vs. Ameghino y Deportivo Norte vs. Libertad.