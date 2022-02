Sergio Agüero confirmó que viajará con la Selección Argentina a Qatar

18/02/2022 - 17:28 Deportivo

Sergio Agüero tuvo que retirarse del fútbol profesional tras sufrir problemas cardíacos en el partido entre Barcelona y Alavés el pasado 30 de octubre.

Esto significó un golpe duro para el delantero argentino, porque a falta de un año para el comienzo del Mundial tuvo que asimilar que no iba a poder estar dentro de los 23 seleccionados.

A pesar de eso, en una entrevista que brindó hoy, confirmó que hay serias chances de que pueda viajar con la delegación y ser parte del plantel en Qatar.

En diálogo con Radio 10, Agüero comentó: "Al mundial voy a ir. Esta semana vamos a tener una reunión. Quiero estar. El problema es estar encerrado otra vez tanto tiempo". Además, el Kun afirmó que ya habló con el entrenador argentino y el presidente de la AFA.

"Existe la idea de incorporarme al Cuerpo Técnico, hablamos con Scaloni y también con Claudio Tapia. Hay que intentar darle una vuelta a ver qué se puede hacer", expresó el ex delantero de la Selección Argentina.

Además de su chance de formar parte de la delegación argentina en Qatar, el exjugador del Barcelona habló de cómo fue el episodio de arritmia que sufrió y lo marginó de las canchas.

"Cuando es el corazón estás un poco cagado, pero hay que cuidarse. Me avisó antes (el corazón). Diez días antes tuve en el entrenamiento una arritmia muy cortita. Hice bastantes chequeos, parecía que estaba todo bien. Después pasó en el partido. No me lo esperaba”, sostuvo el Kun.

Agüero también contó cómo fueron esos primeros días luego de tomar la decisión de retirarse del fútbol profesional.

“Los primeros 15 días fueron bastantes duros. Intenté no mirar partidos. Hasta el día de hoy, de vez en cuando miro de reojo. Voy mirando, pero no estoy como antes que era todos los días mirando partidos. Era para tener un proceso de seguir haciendo mi vida fuera del fútbol. La realidad es que por eso estoy mucho con Krü. Eso me hace distraer un poco más. Me hace bien. Me gusta. Me levanto a la mañana y estoy activo haciendo cosas, eso me distrae bastante”, confesó.