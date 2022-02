Por el soñado ascenso

20/02/2022 - 01:35 Deportivo

Juventud Antoniana de Salta y Guaraní Antonio Franco de Misiones protagonizarán hoy, a partir de las 18, en la cancha del Club Atlético Güemes, una de las finales del Torneo Regional Amateur que a su vez determinará el ascenso al Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal de AFA.

Para los dos equipos, será la oportunidad de subir un peldaño más, máxime si se tiene en cuenta que el próximo objetivo será jugar en el tercer torneo de importancia en el fútbol argentino. Cabe recordar que por disposición del Consejo Federal, el partido entre salteños y misioneros se jugará sin público en las tribunas. Idéntica determinación es para las restantes tres finales que habrá hoy y en diferentes escenarios.

En este caso, los que irán también por el ascenso serán Atlético Paraná vs. Juventud Alianza de San Juan, en estadio de Estudiantes de Río Cuarto; Deportivo Argentino de Monte Maíz vs. Rivadavia de Lincoln, en estadio de Atlético Carcarañá (Santa Fe) y Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia vs. Liniers de Bahía Blanca, en el estadio de Deportivo Patagones (Carmen de Patagones).