Vega: "Imagino un lindo momento y espero disfrutarlo"

21/02/2022 - 01:12 Deportivo

Durante 14 años vistió la camiseta de Central Córdoba, club del que se fue hace un mes y medio para jugar en Colón. Por eso, el partido de mañana no será uno más para Cristian Vega. "Será muy especial, fueron muchos años vistiendo la camiseta del Ferroviario, pero si me toca jugar intentaré ser lo más profesional posible y dejar de lado las distintas sensaciones que seguramente me invadirán", dijo el "Kily" en una entrevista con EL LIBERAL, palpitando el duelo de mañana a las 21.30, en el estadio Único y por la tercera fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El ex capitán ferroviario aún no dimensiona que enfrentará por primera vez a su exequipo. "Seguro que con el correr de los días, incluso el día del partido, dimensionaré con más claridad. Siempre supe que en la tercera me tocaría, pero llegó más rápido de lo esperado", confesó.

"Imagino un lindo momento. Espero disfrutarlo al máximo. Son cosas que difícilmente se repitan así que deseo que quede en mis recuerdos como un gran día", añadió.

El volante aún no sabe con quién de sus ex compañeros cambiará su camiseta: "Ya me la pidieron unos cuantos, así que seguro vamos a intercambiar la camiseta".

El jugador bandeño también se refirió a su presente en Colón. "Estoy adaptándome y a pesar de que todo es nuevo y distinto para mí, se me hace más fácil porque me recibieron de la mejor manera, tanto dirigentes, cuerpo técnico, compañeros y colaboradores. Y los hinchas, a pesar de que mi vínculo con ellos está por comenzar", dijo.

"Sabía que llegaba a un equipo con una base importante y buenos jugadores, donde iba a tener que luchar por un lugar. Siempre trabajo para estar al 100%, así cuando el técnico y el equipo me necesiten pueda aportar mi granito de arena. El sumar minutos ayuda mucho en la confianza, así también acercarme al objetivo inmediato que es lograr fluidez en el juego con mis compañeros en partidos oficiales", agregó.

Por último, el "Kily" Vega confesó el motivo por el cual eligió el dorsal 32 en Colón. "La mayoría de los números bajos estaban ocupados. Mi primera opción fue elegir el 5, pero como te dije estaba ocupado, entonces busqué dos números que al sumarlos me dé 5", explicó entre risas el volante central.