En lluvia de sangre y balas, apresaron a ''Aceite'' Freijo, asesino del bancario hijo de santiagueños

23/02/2022 - 02:40 Deportivo

Fiel a su impronta delictiva, durante un enfrentamiento armado con la policía, "Aceite" Freijo cayó preso ayer en Buenos Aires, a dos años de asesinar al cajero del Banco Nación sucursal de Isidro Casanova, Germán Chávez Tórrez, hijo de un matrimonio oriundo de Tintina (Moreno) y Campo Gallo (Alberdi).

En una literal lluvia de balas y herido de dos tiros, el prófugo más buscado del país mordió el polvo del patio en la casa que utilizaba como aguantadero en calle Noruega al 1400, de Florencia Varela, y en el hospital local permanecía internado anoche, en grave estado.

Alberto Manuel Freijo, alias "Aceite" o "Aceituna", lucia más gordo, con el cabello teñido. Los policías deslizaron que lo vigilaban hace más de 20 días, pero nadie supo confirmar si fue delatado y muchos menos si alguien cobrará los $ 5.000.000 ofrecidos como recompensa.

La hipótesis de la Fiscalía

Dos años atrás, Germán fue asesinado durante un atraco armado. Aquella jornada, la banda huyó con un magro botín, no mayor a los $ 190.000.

"Aceite" está sospechado de ejecutar a tiros al empleado bancario, vecino de Ituzaingó e hincha fanático del Deportivo Morón. La Justicia logró demostrar hasta el momento que aquella fatídica mañana, el ahora detenido vestía chaleco naranja e ingresó a la entidad crediticia junto a otros tres cómplices.

Mientras robaban el dinero, Germán se habría arrojado encima de un maleante de apellido Salinas, en pleno asalto. Sin mediar reparo "Aceite" lo fusiló al menos de cinco disparos: uno impactó en la pierna de Salinas y otros dos dieron de lleno en el cuerpo del cajero, quien falleció casi al instante.

"Aceite" siguió buscando dinero y otro delincuente herido procuró la retirada arrastrándose por el piso. Finalmente, huyeron con el dinero robado y asistieron a Salinas, quien se encontraba herido en una pierna. El grupo escapó en un automóvil Renault Fluence gris, al mando de otro asaltante aún no individualizado.

Por este hecho, Norberto Manuel Salinas (48), Lucas Fernando Delgado (26), Sergio Nicolás Poggi (26); Alejandra Francisca Carnevale (51) y Ayelén Analía González (19) se encuentran detenidos, los dos primeros por el asalto y crimen y los tres restantes, por "encubrimiento bajo la modalidad favorecimiento personal, agravado por resultar el hecho precedente un delito especialmente grave, homicidio con alevosía y criminis causa y robo agravado".

La única que permanece en libertad es Solange Estefanía Díaz (34), miembro de la Policía de la Ciudad, ya que la Justicia le concedió la excarcelación bajo caución real el pasado 18 de noviembre. Permanecen prófugos otros tres cómplices apodados "Maxi", "Chiquito y "Negro", con pedido de captura dictado por el juez federal de Morón Néstor Barral, quien intervino en la instrucción de la causa.

Madre de Germán: ''Mi deseo profundo es que se muera''

Ni bien conoció la noticia, en Buenos Aires, Trinidad Tórrez, madre de Germán, señaló: "Mi deseo profundo es que se muera y me encantaría verla a la madre llorar, yo soy mamá de un hijo único y no me quedó nada más que lo material".

Visiblemente shoqueada, la santiagueña señaló: "No lo puedo creer, me tiemblan las piernas". La noticia le fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a su hermana vía telefónica, Gloria. En la comunicación también le informaron que el prófugo, por el cual se ofrecían $ 5.000.000 de recompensa, está herido.

Su tía, desde Campo Gallo

En tanto, desde Campo Gallo, Gloria manifestó a EL LIBERAL: "El ministro Berni me informó que el procedimiento se hizo a las 13.30. También, que el delincuente estaba herido, armado con una ametralladora y que antes de caer hizo como 10 tiros. Tiene dos tiros en el pecho y está herido y muy grave".

Ahondó que "Aceite" andaba caminando con una mochila. Vio a la policía y la enfrentó. Mi hermana está con un poco de alivio. No le va a cambiar su realidad, pero es un alivio. Toda la familia siente lo mismo. Saberlo libre dolía. Agradecemos al ministro Berni, pero también al comisario Daniel García y al comisario inspector Matías López que nos tenían al tanto de la investigación".

Sintetizó: "A esperar el juicio y si sobrevive el delincuente, también enfrentaría el debate desde junio próximo".