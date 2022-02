Rondina: ''Nos ganan el partido con el primer gol, que tendría que haber sido anulado''

23/02/2022 - 02:56 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, habló anoche después de la derrota ante Colón 2-0 y destacó que su equipo hizo bien las cosas en líneas generales. "Creo que lo del equipo fue bueno. Nos ganan el partido con el primer gol, cuando la pelota claramente se había ido del campo. Nos encontramos en desventaja casi de la nada. No nos pueden pasar algunas desatenciones. Tampoco con un error grosero en el fallo, no podemos ir del partido. No nos puede pasar. En el segundo gol tuvimos un error pronunciado en cómo marcamos".

Seguidamente, Rondina señaló: "El equipo jugó, generó chances. Tomamos malas decisiones en los últimos veinte metros. Si no hubiese sido así, quizás abríamos el marcador antes. Creo que en líneas generales lo del equipo fue bueno, más con el rival que teníamos enfrente. Tuvimos nuestras chances y nos equivocamos en la toma de decisiones. Cuando teníamos que patear metimos centros y cuando había que meter centro, pateamos. Parece que se basa en esto las explicaciones de la derrota. El equipo hizo bien las cosas en líneas generales".

Sobre la salida de Alejandro Martínez, Rondina confesó: "El cambio de Martínez fue táctico. A Ale lo afectó una gripe en la previa. Además quizás necesitábamos en vez de vértigo a un juego más pensante. Ale es el jugador más desequilibrante que tenemos, pero hoy estuvo equivocado en la toma de decisiones. Con Grahl y de Kaprof buscamos más tener claridad. Justo se dio que Colón nos hizo los goles. No pudimos encontrar espacios".