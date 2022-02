Las sensaciones encontradas de Matías Di Benedetto, tras su debut en Central

24/02/2022 - 02:11 Deportivo

Más allá de la derrota ante Colón, encima con un gol que no debió ser convalidado, Central Córdoba dejó buenas sensaciones en su último partido. Y uno que se puso por primera vez la camiseta del "Ferroviario" fue Matías Di Benedetto, que charló con EL LIBERAL sobre su buena actuación, la del equipo y el resultado adverso.

"Hicimos un partido muy correcto, le manejamos la pelota a un gran equipo como Colón. Nos plantamos de igual a igual, le hicimos un partido incómodo, ellos prácticamente no tuvieron situaciones, hasta el gol. Se nos escapa por un detalle, después vimos que se le fue la pelota. Nos tocó estar del lado de la injusticia, el fútbol es así, las personas se equivocan y los árbitros son seres humanos, entonces hay que seguir laburando. Me quedo con lo positivo del equipo, que se le plantó de igual a igual a un gran rival, que está aceitado, está laburado y juega Copa internacional. No se nos dio, no pudimos concretar las chances que tuvimos, que fueron muchas, pero hay que seguir mejorando para lo que viene", analizó.

"El primer gol de ellos fue un golpe para nosotros porque veníamos teniendo un buen partido, no tuvimos la capacidad después para poder revertirlo y ellos se cerraron bien atrás. Y cuando llegó el segundo se hizo todo muy cuesta arriba. Pero me quedo con lo positivo porque se hizo un buen partido, se tuvo la pelota, se le creó muchas chances a un equipo que juega muy bien. Este es el camino, esto recién empieza y es muy positivo para lo que viene", agregó.

A la hora de hablar sobre su debut en Central, y en la máxima categoría del fútbol argentino, el ex Deportes Temuco de Chile dijo: "Lastimosamente no pudo ser con una victoria pero me sentí muy cómodo, los compañeros me dieron el apoyo. Todos venimos laburando en la semana y tenemos la idea de lo que quiere el profe, me he sentido muy bien, muy cómodo. Espero poder seguir por ese camino y ayudar al equipo desde donde me toque".

Y lamentó la expulsión de Sbuttoni, desde el banco. "Una lástima porque el Gringo también es un jugador muy importante. Tenemos una competencia muy sana y si me llega a tocar otra vez, daré lo mejor de mí como siempre, esperemos lo que decida el profe.