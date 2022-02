Central Córdoba buscará volver a ser feliz en Mar del Plata, ante Aldosivi

26/02/2022 - 00:09 Deportivo

Central Córdoba buscará volver a ser feliz esta tarde y nada mejor que hacerlo en Mar del Plata y ante un rival directo en la lucha por la permanencia en Primera. Desde las 19.15, el "Ferroviario" visitará a Aldosivi, en la continuidad de la cuarta fecha de la zona 2 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro se disputará en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Néstor Pitana y la televisación de FOX Sports Premium.

El conjunto que dirige Sergio Rondina viene de perder el invicto el martes pasado al caer 2 a 0 ante Colón, en el estadio Único Madre de Ciudades. De todas formas, con los cuatro puntos que cosecha se ubica en el sexto lugar del grupo, expectante de poder volver a meterse en zona de clasificación a cuartos de final (ingresan los cuatro primeros).

De todas formas, más allá del buen inicio que hace ilusionar con pelear la clasificación, el gran objetivo del conjunto santiagueño es mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino. Y en ese sentido, el duelo de hoy será clave ya que el "Tiburón" se encuentra en la misma lucha, con cuatro puntos por debajo de Central Córdoba en la tabla de los promedios del descenso.

El "Ferroviario" se ubica en el puesto 22 de 28 en la tabla de promedios, con 1.123 (73 unidades en 65 partidos jugados), mientras que Aldosivi ocupa el lugar 24 con 1.061 (69 en 65). Teniendo en cuenta que descenderán los dos últimos, Central se encuentra en una buena posición y ganar hoy sería más que importante.

Baja

En el plano estrictamente futbolístico, el "Huevo" Rondina tendrá una sensible baja esta tarde ya que no podrá contar con Alejandro Martínez, el jugador más desequilibrante del equipo en este arranque de certamen, ya que sufrió un desgarro y quedó al margen de la delegación que viajó ayer por la mañana. El principal candidato a reemplazarlo es Francisco Grahl, aunque Abel Bustos cuenta con alguna chance de meterse entre los once iniciales. El resto, será el mismo equipo que cayó ante el "Sabalero", ya que más allá del resultado, dejó una buena imagen y su funcionamiento conformó al DT.

El conjunto marplatense, dirigido por Martín Palermo, tratará de aprovechar la localía y el envión logrado con el primer triunfo del torneo, conseguido en la fecha pasada (2 a 0 como visitante ante Godoy Cruz). El "Tiburón" tendrá que rearmar varias líneas, debido a las lesiones y a la disconformidad de Palermo con algunos rendimientos. Milo, Meli (ex Central Córdoba), Pisano y Mancini ingresarán por Román, Morello, Mosquera e Iritier.