Rondina y la falta de gol: ''Es preocupante no ser efectivos

27/02/2022 - 03:09 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, valoró el punto pero se fue preocupado por la falta de gol de su equipo. "Nos pasó el partido pasado con Colón y hoy también que situaciones claras las resolvimos mal. Las generamos pero no supimos resolverlas bien, me parece que esa fue la clave del 0 a 0", analizó.

"Me deja tranquilo que los que entraron lo hicieron de buena manera, que el equipo sigue sosteniendo una idea, más allá del rival que tiene en frente. Pero es preocupante no tener efectividad o no poder resolver todo lo que generamos en el juego y concretarlo en el arco de enfrente", agregó.

Consultado por EL LIBERAL sobre si se valora el punto o queda la bronca por no haber ganado, respondió: "Las dos cosas. Es importante sumar siempre, pero queda la bronca de haber sido superior al rival y no haber podido plasmarlo en el resultado".

Por último, dijo que sus jugadores terminaron "muertos", en alusión a la seguidilla de partidos, pero espera recuperarlos para el jueves.