Kaprof todavía se lamenta la chance de gol que desperdició en Mar del Plata

Central Córdoba estuvo muy cerca de ganarle el sábado pasado a Aldosivi, en Mar del Plata, pero no tuvo efectividad. Y una de las chances más claras las protagonizó Juan Cruz Kaprof, quien todavía se lamenta esa jugada. "Nos faltó ajustar un poco la puntería, de mi parte tuve dos, una que fue muy clara. Son errores que a veces te cuestan los tres puntos. Pero estoy contento por lo que hicimos, son cosas que sirven para mejorar y jugando de esta manera vamos a hacer un gran torneo", dijo el delantero.

"La jugada fue rápida, cuando me la baja el 'Uru' (López), lo primero que pensé fue en patear. Después cuando lo veo al 'Tucu' (Soraire) a mi derecha pienso en dársela y entonces fue cuando controlé mal y se me fue larga. A veces tenés la suerte de que entre y si no pasa lo que me pasó a mí el fin de semana y te quedas con bronca", agregó.

Más allá de esa jugada puntual, el exArsenal celebró haber tenido su primer partido de titular en el "Ferro" y el funcionamiento que mostró el equipo. "Estoy contento porque pude jugar mi primer partido de titular, me sentí muy bien. El equipo hizo un muy buen primer tiempo, creamos muchas situaciones de gol. Se vio un equipo que intentó siempre jugar, tener la pelota, eso es importante. Creo que así se van a encontrar más resultados positivos que negativos", opinó.

Kaprof dio vuelta la página y se enfocó en el partido de pasado mañana, ante Rosario Central. "Lo que el 'Huevo' siempre nos pide es tener la posesión de la pelota, porque así se van a lograr más resultados positivos, entonces la idea contra Rosario, jugando de local, es esa, tener la pelota, generar espacios. Seguramente ahora vamos a ver cómo planteó Central el partido anterior y con ello encontraremos los errores de ellos", contó.

Por último, se refirió a la vuelta al estadio Alfredo Terrera: "La ventaja va a ser la hinchada, ya que al ser un poquito más chico el estadio, se va a asentir más todavía. En el Único también se siente, pero es un estadio mucho más abierto. Y el tema de la cancha, ojalá pueda estar de la mejor manera, porque a nosotros nos conviene que esté bien. Si está el césped bien, después la diferencia la vamos a marcar nosotros a la hora de jugar".