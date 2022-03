Martel: ''Se necesita tiempo y paciencia''

01/03/2022 - 00:28 Deportivo

Güemes no tuvo un buen comienzo en la Primera Nacional. Con dos puntos sobre nueve, aún no pudo ganar y sus dos empates fueron como local. Pero su entrenador Pablo Martel no está preocupado. "Más que preocuparme , me ocupa. Estamos en el inicio del torneo, hay muchos equipos a los cuales les está costando ganar. Todos deseamos el triunfo porque ganar siempre es lo más importante, se trabaja para eso y sin dudas que todos queremos conseguir ese triunfo que brinde la confianza necesaria para dar el puntapié inicial en un torneo largo y difícil. Nosotros tenemos que tratar de hacernos fuertes tanto de local como de visitante y encontrar una regularidad. De local siempre nos cuesta más porque los rivales vienen a buscar el punto y no arriesgan demasiado", dijo el DT, en diálogo con EL LIBERAL.

"Tenemos un muy buen plantel, lo que tenemos que lograr ahora es formar un buen equipo. No considero que me esté costando armar el equipo, tenemos variantes y como todo proceso nuevo se necesita tiempo y paciencia para poder ensamblar las piezas , encontrar el funcionamiento que pretendo y poder desarrollar la idea", agregó.

La vara alta dejada la temporada pasada parece un escollo para Martel, que ya no quiere que se compare este equipo con el anterior. "Lo del torneo anterior fue muy bueno y con jugadores que en su mayoría nunca habían jugado la categoría. Hoy casi todos están jugando en otros equipos, pero eso ya pasó, esta es otra etapa y otro torneo. Yo creo qué hay que terminar un poco con esa comparación del equipo del torneo anterior y de este nuevo equipo. Este plantel es un plantel nuevo, están los jugadores que quisieron quedarse y los jugadores que eligieron Güemes para venir a trabajar. Eso se valora muchísimo", apuntó.