"Todos entendieron que el proyecto iba en serio"

José Fabián Small, entrenador de Nicolás Avellaneda, destacó el compromiso de sus jugadores al esbozar una explicación sobre el gran arranque de su equipo en la Liga Federal, con cuatro victorias en igual cantidad de presentaciones.

"Ya todos venían con ritmo, eso nos ha favorecido para tener este inicio y también el compromiso que han demostrado en la primera etapa. Nosotros arrancamos el 16 de diciembre y hemos trabajado entre Navidad y Año Nuevo también. Eso ha sido muy bueno por parte de ellos. Todos entendieron que este proyecto iba bien en serio. Es mérito de los jugadores y de la comisión directiva por haber confiado", explicó el "Mocho" en diálogo con EL LIBERAL.

El entrenador santiagueño destacó además el presente de Víctor Hugo Cajal. "Nunca ha dejado de trabajar, ha estado trabajando en doble turno en el Prefederal. Y se nota en su rendimiento. Es un tipo que trabaja muy duro, con mucho compromiso. Es uno de los referentes del plantel, porque siempre que corre va adelante, los obliga a los chicos a exigirse y eso es muy bueno para nosotros", indicó.

"Hay que seguir trabajando, a medida que va pasando el tiempo nos tenemos que exigir un poco más, no solamente en lo físico sino en lo mental. El compromiso de ellos es muy alto y eso me da pie para seguir trabajando diariamente, para ir mejorando día a día. Aquí hay que trabajar en la parte defensiva, porque a los partidos se los gana defendiendo. Por el momento vamos bien, ellos están entendiendo esta estructura que estoy proponiendo", agregó el "Mocho".

El jueves, Nicolás enfrentará a Talleres de Tafí Viejo, su escolta, en calidad de visitante. "Ese es el partido que nos puede decir dónde estamos parados. Si bien esto recién empieza, sabemos que vamos a ir a una cancha difícil, pero bueno... Lo que les digo a los jugadores siempre: a mí por el momento no me interesa el rival sino lo que nosotros ejecutamos dentro de la cancha; si ustedes tienen bien en claro cómo hay que trabajarlos a los juegos, creo que siempre entramos con una ventaja, porque les exijo que nosotros seamos los protagonistas no sólo en defensa sino en ataque", explicó.