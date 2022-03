Rondina: "Nos quedamos sin ideas, pero nuestro mayor déficit es no convertir"

04/03/2022 - 00:53 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, habló anoche de la derrota de su equipo ante Rosario Central. Destacó el primer tiempo de su equipo y reconoció que en el complemento, no encontraron los caminos.

"Nos está faltando ser efectivos. Hoy lo que generamos nos está costando convertir. Es la realidad. Después, el esfuerzo estuvo. Todos, desde el primero hasta el último, tuvieron una gran entrega. Al final nos quedamos sin ideas y no encontramos el juego, equivocando los caminos para llegar al empate. Después del gol nos costó. Nuestro mayor déficit hoy es no convertir".

En este sentido, Rondina agregó: "En el primer tiempo fuimos superiores. Salvo los primeros minutos, lo llevamos por delante a Rosario Central. Le generamos chances y ellos casi no nos llegaron. Supimos jugar ese primer tiempo y aprovechamos ser locales. Generamos chances muy claras. No convertimos y eso hace parecer como que no aprovechamos el hecho de volver a jugar de locales en nuestra cancha. En el segundo tiempo el partido se hizo parejo y el gol llega de una pelota parada. Allí se les abrió el partido. Mucho mérito de Vecchio en enviar ese centro con la rosca que le dio. Ahí sí no tuvimos ya ideas para buscar el empate".

"Abusamos mucho de la pelota larga a los delanteros. Tendríamos que haber sostenido más la pelota. Trabajamos para abrir la cancha. Las situaciones de gol llegaron de esa manera", dijo el DT "ferroviario".

"El rival corrigió virtudes que tenemos nosotros y luego lo capitalizó. Dejamos de tener esa sorpresa. Quizás también sea por el cansancio. No encontramos ese gol que nos de tranquilidad y equivocamos los caminos. Pueden ser algunas de las causas de esta derrota", expresó Rondina.

Por último, el ex Arsenal puntualizó: "Hicimos mucho desgaste. Puede ser que haya una merma física y de rendimiento. No le podemos encontrar la vuelta a los segundos tiempos. Igual, no es que los rivales nos superan. Ni Rosario Central ni Aldosivi lo consiguieron. Se nota que no tenemos la superioridad de los primeros 45 minutos en los segundos 45 minutos. No veo que nos superen. Hoy (por ayer), encontraron el gol de pelota parada y nos manejaron más el partido con experiencia", cerró el DT de Central Córdoba.