Tapia: "No estoy conforme con el fallo del partido contra Brasil"

04/03/2022 - 01:07 Deportivo

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, apuntó contra el fallo de la Fifa sobre la suspensión del partido entre Argentina y Brasil, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que lo obligará a jugarlo en un estadio neutral.

"No estoy conforme con el fallo de Argentina-Brasil. No es un fallo deportivo que represente lo que sucedió. No lo comparto. No pueden haber sido sancionados los jugadores cuando no se cometió ninguna falla deportiva", afirmó el directivo.

La Fifa determinó que el partido debe continuar en un lugar neutral y que Argentina violó cuestiones sanitarias de Brasil, por lo que sancionó a Emiliano Martínez, Emiliano Buendía y Cristian Romero, los que llegaron desde Inglaterra, con dos fechas de suspensión.

"Ninguno de los jugadores incumplió", aseguró Tapia, que confirmó que apeló la sentencia desde el departamento legal de la AFA.

Por otro lado, Tapia se refirió al astro rosarino Lionel Messi y comentó: "Sé lo que ha costado un título y algunos argentinos fueron injustos con Messi, lo trataron mal. Fue una satisfacción verlo campeón en la Copa América".

"El fútbol son estados de ánimo. Por suerte Lionel lo superó y ahora vio el reconocimiento en ese partido contra Bolivia. Me tocó verlo sufrir mucho en la Selección", detalló.