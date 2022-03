Güemes tiene una visita de riesgo hoy en Resistencia

06/03/2022 - 00:54 Deportivo

Güemes vuelve a salir hoy a escena en esta Primera Nacional. A partir de las 19.30, el conjunto "azulgrana" estará visitando a Chaco For Ever en Resistencia, Chaco, en la continuidad de la 4ª fecha de esta extensa temporada 2022.

El equipo santiagueño aún no pudo ganar en este año, por lo que hoy sin dudas saldrá a ser protagonista, en busca de los tres puntos. Enfrente estará el recién ascendido Chaco For Ever, que viene teniendo un rendimiento de menor a mayor en este certamen.

El "Gaucho" llega de empatar en condición de local por 1 a 1 ante San Martín de San Juan. A lo largo de la semana, el equipo dirigido por Pablo Martel intensificó su preparación, tanto de la parte física como futbolística, trabajando conceptos y afinando detalles con la premisa de obtener su primer triunfo.

En ese sentido, ya está disponible el defensor Gabriel Fernández tras cumplir con su fecha de suspensión y también se sumó en esta convocatoria el volante Gastón Comás, luego de recuperarse de un apendicitis. Una prueba importante para el "Gaucho".