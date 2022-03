Grahl: "La motivación es lograr lo que nos proponemos"

11/03/2022 - 00:22 Deportivo

Enfrentar a un equipo grande suele ser, sobre todo para los del interior, un desafío enorme y una gran motivación. Pero para Francisco Grahl, volante de Central Córdoba que el próximo lunes visitará a Independiente, la mayor motivación es lograr lo que se proponen.

"Obviamente que motiva jugar ante un grande como Independiente, además es una cancha linda. Pero nosotros tenemos jugadores que ya hace tiempo están en Primera División y, más allá de motivarte jugar contra un grande, la motivación pasa por lograr cosas que nos proponemos nosotros dentro del vestuario. Creo que mejor motivación que esa no hay", explicó.

"Más allá de ser un equipo grande, nosotros tenemos que sumar puntos. Creemos que hicimos buenos partidos, no se nos dieron los goles, es algo que debemos ajustar y lo estamos haciendo esta semana para llegar bien al partido del lunes", agregó el ex Aldosivi, que insistió en la falencia del equipo a la hora de definir: "Sabemos que los partidos se ganan con goles. Y si no tenés una sola situación en todo el partido, te vas preocupado. Pero cuando generas como generamos, nos vamos un poco más tranquilos. Quizás con más bronca por no poder convertir".

"Tuvimos tiros en los palos o que pasaron muy cerca, pero la de Fran (González Metilli) contra Central el arquero saca un 'bochón' terrible. El rival también juega pero hubo muchas que desperdiciamos nosotros, son situaciones que suelen pasar, hay veces que entran todas juntas y hay veces que no entra ninguna. También sabemos que en muchos partidos dejamos nuestro arco en cero o nos convirtieron un solo gol y eso nos deja tranquilos, pero debemos ajustar lo ofensivo en definición porque llegamos con claridad al gol y no podemos convertir", cerró.