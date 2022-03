Hinchas del PSG calificaron a Messi como “un jubilado paseando” en los partidos ante Real Madrid

11/03/2022 - 09:13 Deportivo

Hinchas del París Saint Germain calificaron a Lionel Messi como un "jubilado paseando" tras su tarea en la eliminación del equipo en octavos de final de la Liga de Campeones ante Real Madrid, el pasado miércoles al caer en España por 3 a 1, informó hoy la prensa francesa.



Las críticas parecen tener un blanco favorito en París y es el argentino Lionel Messi, cuya actuación en la serie de Octavos de Final fue objeto de durísimos señalamientos de los hinchas



Según la cadena francesa RMC Sport los hinchas parisino fustigaron al rosarino gritando: "Ese no es Messi, es un jubilado que llegó a París".



Pero las recriminaciones para con el jugador campeón de América no culminaron allí ya que los fanáticos de PSG consideran que "Messi jugó caminando toda la llave, falló un penal clave (en el cotejo de ida ganado por el PSG 1-0) y nunca apareció".



El inesperado y flojo desempeño Messi motivó que algunos hinchas ya no deseen su continuidad en la capital francesa ya que alguno le pidieron: "Si quiere regresar a Barcelona, que lo haga y también con Neymar, vaya decepción!!!".



El París Saint-Germain quedó eliminado en octavos de final de la Liga de Campeones en cuatro de las últimas seis temporadas y siguen sin poder ganar el certamen, pese a los millones invertidos en la llegada de Messi y la continuidad de Neymar y Kylian Mbbapé.