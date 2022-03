Güemes buscará celebrar por primera vez y ponerse en carrera

12/03/2022 - 01:01 Deportivo

Con el objetivo de conseguir la tan ansiada primera victoria en el campeonato, Güemes recibirá esta noche a San Telmo. El cotejo comenzará a las 21.30, tendrá como escenario al estadio Arturo "Jiya" Miranda y corresponde a la quinta fecha de la Primera Nacional. El sanjuanino Mario Ejarque será el árbitro.

El "Gaucho" acumula 3 unidades en el certamen, producto de tres empates y una derrota, y se ubica a diez del líder Belgrano de Córdoba, pero a tres de la zona de clasificación al Reducido. Y si bien hay muchos equipos en el medio, es importante empezar a sumar de a tres para recuperar terreno e ir metiéndose en carrera.

El equipo que dirige Pablo Martel, a pesar de no haber ganado todavía, viene dando algunas señales positivas en cuanto a mejoras en su funcionamiento. Justamente, el entrenador quedó bastante satisfecho de la producción en el 0 a 0 ante Chaco For Ever del domingo pasado, en Resistencia, por lo que decidió no realizar modificaciones y apostar al mismo equipo titular.

El conjunto santiagueño arrancó el torneo con un empate 1 a 1 ante Estudiantes de Caseros, en condición de local, y en la segunda jornada tropezó en Villa Crespo, al perder 3 a 1 ante Atlanta. Desde allí, encontró un cierto equilibrio en su juego en las igualdades ante San Martín de San Juan (1-1 en la "Isla") y en la mencionada de la fecha pasada ante los chaqueños.

Esta noche, el "Gaucho" buscará afinar la puntería para quedarse con los tan ansiados tres puntos. Y para eso contará con el plus del respaldo de su gente, que asistirá con la ilusión de celebrar una victoria. Enfrente estará un San Telmo que tampoco pudo ganar en lo que va del torneo (tiene dos puntos, producto de dos empates y una derrota) y llega golpeado tras ser goleado en Mendoza 3-0 por Gimnasia.