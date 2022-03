López Muñoz tendr rodaje en Reserva

13/03/2022 - 05:12 Deportivo

A mediados de agosto del año pasado sufrió la lesión más temida por todo futbolista: rotura de ligamentos cruzados. Pero tras casi siete meses de recuperación, Hernán López Muñoz volvió a entrenar con el plantel de Central Córdoba. "Es algo hermoso volver a estar dentro de la cancha con mis compañeros. Es algo que estuve esperando desde el momento de la lesión. Estoy muy contento, tratando de mejorar y sumar minutos para poder integrarme del todo al grupo", manifestó.

"Gracias a Dios fue bastante rápido. Lo peor fueron los primeros meses, pero fui fuerte de mente. Además me ayudaron mucho acá en el club", agregó sobre el proceso que atravesó.

El sobrino nieto de Maradona contó que el cuerpo técnico "me va marcando movimientos y me sirve mucho, más ahora que estoy en un momento de adaptación en lo físico y futbolístico, me viene bien para agarrarlo y que se me haga costumbre".

El jugador, cuyo pase pertenece a River, contó que sumará rodaje en Reserva. "Estamos viendo si puedo hacer algunos partidos en Reserva, para sumar ritmo, roce. Eso va a estar muy bueno", se entusiasmó.

Sobre cómo vio al equipo desde afuera, dijo: "Mejoramos un montón, pero nos tenemos que acostumbrar a ser un equipo goleador, que es lo que nos está faltando. Pero yo veo que en los partidos generamos, que es lo bueno".

"Es lindo volver a usar la 10, que es un número hermoso y quiero estar a la altura. Quiero disfrutar y que a Central le vaya bien", concluyó.