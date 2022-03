Güemes sigue sin encontrar el rumbo y perdió como local ante San Telmo

13/03/2022 - 05:17 Deportivo

Güemes buscaba anoche su primer triunfo en la Primera Nacional, pero San Telmo perseguía el mismo objetivo y finalmente la victoria se la llevó el elenco bonaerense, por 1 a 0, profundizando así el mal arranque de certamen del conjunto santiagueño. Gian Luca Pugliese, a los 30 minutos de la etapa complementaria, marcó el único gol del partido correspondiente a la quinta fecha. Cinco minutos antes, el local se había quedado con diez hombres, por la expulsión de su arquero Joaquín Papaleo.

El "Gaucho", que anoche fue despedido con una fuerte silbatina de parte de su hinchada, que claramente refleja el descontento de la gente por la floja campaña, ocupa el lugar 33 en la tabla, entre 37 equipos, con apenas 3 puntos, producto de tres empates y dos derrotas. Además de seguir sin poder ganar, se quedó sin invicto en su estadio, donde había conseguido dos empates, ambos 1-1, ante Estudiantes de Buenos Aires y frente a San Martín de San Juan.

El entrenador Pablo Martel sigue sin encontrar el funcionamiento pero, por sobre todo, sigue sin encontrar el equipo. Por eso anoche, cuando se esperaba que repita los once que venían de igualar sin goles en Resistencia ante Chaco For Ever, introdujo varios cambios. Eso le dio rédito en los quince minutos iniciales, donde se vio un Güemes voraz, que acorraló a su rival y generó algunas situaciones de peligro, siempre bien conjuradas por el seguro arquero Sultani.

Pero después de ese cuarto de hora, el local se apagó. San Telmo se acomodó mejor en la media cancha y emparejó las acciones. De a poco se fue animando y llegó a exigir a Papaleo, aunque con tibios intentos. El "Gaucho" se fue perdiendo en una nebulosa y terminó la primera mitad errático y confundido.

En el complemento se potenció la tónica del final de la etapa anterior. Y con mucho oficio y practicidad, San Telmo se fue haciendo dueño del partido. Sobre los 25', con Güemes mal parado en el fondo, Papaleo tuvo que salir apurado del área y tocó la pelota con la mano, ganándose la roja. Ingresó Luis Rodríguez, que en la primera que tocó le sacó un tiro libre a López. Pero nada pudo hacer a los 30', con el potente remate de Pugliese que se transformó en el 1 a 0 de San Telmo, que dejó a Güemes muy preocupado.