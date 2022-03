“Ha sido una muy grata experiencia para nosotros”

15/03/2022 - 01:10 Deportivo

Sebastián Acevedo disfrutó de manera especial la clasificación de Quimsa al Final 8 de la Champions League.

"Nosotros, inconscientemente, hace rato que veníamos pensando en ese partido contra Nacional. Contra San Pablo nos ha comido un poco la ansiedad también, pero la verdad que ha sido muy grata la experiencia para nosotros, porque hemos podido jugar de la manera que veníamos entrenando. El equipo ha dado un paso adelante en cuanto a madurez, porque sabíamos que era un partido clave y para nosotros era muy importante estar entre los ocho mejores del continente", comentó en diálogo con EL LIBERAL.

"Es mi primera experiencia de jugar dos torneos en una misma temporada y la verdad que a mí, personalmente, me cuesta, pero lo disfruto, porque es un torneo muy lindo, que muchos jugadores lo quieren jugar. He venido a Quimsa para eso también, porque me atraía un torneo internacional, con la jerarquía de esta Champions League", agregó el ala pívot santiagueño.

"Los equipos brasileños están un paso adelante, pero con el correr de las tres ventanas, la brecha se ha ido achicando. Esto nos da una cuota de fe y de confianza para este Súper 8, que todas las definiciones son a un partido y de este modo de playoffs, puede ser para cualquiera", explicó al ser consultado por San Pablo.

"Seba" empezó a palpitar el partido de mañana ante Peñarol. "Es un equipo que viene muy bien y es un partido clave para nosotros. Lo vamos a tomar como tal y espero que podamos seguir jugando de la manera como hemos jugado contra Nacional. Va a ser un muy lindo partido", indicó.

Por último, habló de Phillip Lockett, que se está recuperando de un fractura en una de sus manos.

"Ojalá pueda tener unos minutos. Tampoco quiero que arriesgue por su lesión. Sabemos la calidad de jugador que es Phillip y lo que le da a su equipo. Está teniendo un año tremendo y me alegro muchísimo por él, porque se lo merece. Encontrarme con él en una cancha es muy lindo, porque somos santiagueños, somos amigos, somos hermanos te diría. Con Olímpico también ojalá se dé jugar contra Guilli Aliende, que es muy de Olímpico y eso está bueno. También quiero vivir esa experiencia", concluyó el muy buen jugador "fusionado".