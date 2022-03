15/03/2022 - 01:22 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Sergio Rondina, se fue conforme con su equipo y le dio mucho valor al punto conseguido ante Independiente. "Me voy conforme porque venir a jugar a la cancha de un grande no es fácil y la imagen que dejó el equipo es buena. Tomamos riesgos por momentos, sufrimos, pero creo que el equipo lo hizo bien. Me parece que en líneas generales el empate fue justo y queda quizás ese sabor de que, en los últimos quince minutos, tuvimos chances como para ganar", analizó en conferencia de prensa.

"Central Córdoba debería tener más puntos de los que tiene hoy en la tabla, pero hay que completarla con las opciones de gol que tenemos, más allá de que hoy no fueron muchas pero creamos. Después me parece que el equipo estuvo sólido, no nos dejamos llevar por delante, salvo en algunos momentos en que la gente empujaba. Y al final del partido, cuando los equipos grandes te meten en un arco, el equipo se plantó en mitad de cancha y tuvo chances. La sensación es que el equipo está, se va conociendo, es prácticamente nuevo y no tuvo partidos de pretemporada por las situaciones del covid. Nos vamos armando sobre la marcha", agregó.

A pesar de cambiar la dupla ofensiva, la falta de gol sigue siendo notoria. "El gol llegó por un volante. Es un déficit que tenemos, pero a las situaciones las generamos. Entonces tenemos que seguir insistiendo y buscándole la forma al equipo", admitió el "Huevo".

"Siempre hay que mejorar, pero el equipo demostró que está vivo, que va a pelear, que tiene sus armas para jugar contra cualquiera de igual a igual. Tenemos que seguir intentando, ojalá que mejoremos la efectividad y tengamos esa cuotita de suerte que siempre se necesita", cerró.