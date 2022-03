La prensa catalana niega que Messi negocie su retorno a Barcelona: “No está en los planes”

15/03/2022 - 09:27 Deportivo

Leo Messi y su padre y representante Jorge Messi no se reunieron con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, y el astro argentino seguirá jugando en el París Saint Germain hasta que culmine su contrato en 2023, según lo señaló hoy la prensa catalana.



La eliminación de la Liga de Campeones fue un duro golpe para Messi ya que ese era el gran objetivo del club parisino, pero no está en los planes del rosarino abandonar ahora París para volver a Barcelona señaló hoy el diario catalán Sport.



PSG fue eliminado en los octavos de final de la Liga de Campeones la semana pasada ante Real Madrid, luego de vencer 1-0 en París y cayó 1-3 en el Bernabeu, quedándole solo por ganar la liga francesa, la que lidera por 15 puntos de ventaja sobre Marsella y Niza.



Messi, según fuentes próximas al jugador, quiere continuar en PSG hasta el final de su contrato y quiere cumplirlo para saldar cuentas pendientes, por una cuestión de lealtad a la entidad que lo contrató.



La relación de los Messi con Laporta es mínima y en la última aparición conjunta fue el frío saludo a las puertas de la sala Auditori antes de romper entre lágrimas por tener que abandonar el Barcelona.



Messi y su familia, muchas veces sin la presencia del jugador por tener partidos, viajan a su casa en Castelldefels porque la consideran su hogar, pero el jugador del seleccionado argentino no desea volver ahora al Barcelona.