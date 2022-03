Raed: ''La decisión de la continuidad de Sialle no será de la comisión directiva''

16/03/2022 - 00:33 Deportivo

Mitre tuvo un arranque muy flojo en la Primera Nacional. En cinco fechas, apenas empató un partido y perdió los otros cuatro, por lo que quedó último en la tabla y en zona de descenso.

Como suele pasar en estos casos, el primer fusible que salta es el del entrenador. De hecho, varios equipos ya han cambiado de DT en este torneo, producto de malos resultados.

Pero el presidente de Mitre, Guillermo Raed, le puso paños fríos al asunto y, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, contó que hay respaldo para el entrenador Arnaldo Sialle y que, llegado el caso, será "Cacho" el que tome la decisión de dar un paso al costado.

"Hay respaldo para el entrenador y su cargo no depende del próximo partido. La decisión de la continuidad o no de Sialle no va a venir de la comisión directiva. Seguramente si él considera que no está en condiciones de revertir este momento, yo creo que solo él va a tomar la determinación en ese sentido porque se trata de una persona de bien, al margen de lo profesional", manifestó.

El titular del club del barrio 8 de Abril contó que habló con el DT y le dijo tener las fuerzas para seguir y la confianza para revertir la situación. "Está con mucha confianza de revertir la situación, él cree mucho en estos jugadores, les tiene una fe ciega. Obviamente no se han dado los resultados, son circunstancias, a veces el mal momento genera algunas dudas o una pérdida de confianza en algunos jugadores para hacer otras cosas que, cuando los resultados se dan, fluyen naturalmente", explicó.

"No estoy relajado ni extremadamente confiado, pero creo que tenemos un plantel muy competitivo. Por eso confío en que vamos a salir adelante", agregó.

Raed admitió que no esperaba un arranque así. "Para mí es totalmente inesperado. Creía y tenía mucha confianza de que íbamos a tener un mejor desempeño o que íbamos a obtener mejores resultados de los que estamos obteniendo. Pero tengo confianza en el cuerpo técnico y en los jugadores, que son profesionales de muy buen nivel. Hay un grupo humano bastante bueno y seguramente, cuando se empiecen a dar los resultados positivos, esto va a quedar en el olvido", señaló.

"El año pasado arrancamos al revés, hasta la quinta fecha íbamos primeros. Después nos agarró el tema del Covid, en dos fechas perdimos 22 jugadores y nos venimos abajo. Nunca más pudimos recuperar el nivel. Entonces son circunstancias del campeonato que pueden suceder. Lamentablemente, uno quisiera que sea todo viento a favor y las cosas se den desde el primer momento, pero a Mitre nunca las cosas le han resultado fáciles, siempre hemos transitado caminos difíciles y este es uno más de todos ellos", agregó.

La mala campaña llevó a que un grupo de hinchas visitara al plantel en la práctica de ayer, pero Raed minimizó el hecho: "Fue una visita de apoyo para reafirmar la confianza que se tiene en el plantel. Ha sido una visita que habitualmente la hacen unos tres o cuatro hinchas que siempre se acercan a ver las prácticas. No fueron a pedir la renuncia del entrenador. Lo que pasa es que esa visita, con el momento que estamos viviendo, se lo toma de otra manera. Pero fue en muy buenos términos".