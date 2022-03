Confirman los horarios de todas las actividades del MotoGP en Las Termas

16/03/2022 - 00:49 Deportivo

Mientras la expectativa aumenta en los miles de fanáticos que buscan un ticket para ser parte del Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, que se disputará en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo los días 1, 2 y 3 de abril, la organización del evento ya confirmó también los horarios de la salida a pista de los protagonistas para esta tercera fecha puntuable del campeonato 2022.

Se trata de una fecha muy esperada no sólo por los seguidores de las dos ruedas del país sino de toda Latinoamérica, ya que nadie se quiere quedar fuera de este evento a donde podrán ver en acción bien de cerca a sus ídolos.

Mientras en el predio de Río Hondo se ultiman detalles de las diferentes obras que se hicieron para recibir a los turistas y fanáticos del motociclismo mundial, en el aire ya se respira un clima de ansiedad y de fiesta por el regreso de la categoría reina al circuito internacional de Las Termas de Río Hondo.

A continuación se detalla el día y la hora de la salida a pista de cada una de las divisiones que forman parte del MotoGP y que arribarán a la "Madre de Ciudades" para su tercera fecha oficial. Hay una enorme expectativa.





Cronograma de pista

Jueves 31 marzo: 12 – 13: Moto GP Conferencia de prensa. Viernes 1 de abril: 09 – 09.50: Moto3 Free Practice 1; 09.55 – 10.35: Moto2 Free Practice 1; 10.50 – 11.35: MotoGP Free Practice 1; 13.15 – 13.55: Moto3 Free Practice 2; 14.10 – 14.50: Moto2 Free Practice 2; 15.05 – 15.50: MotoGP Free Practice 2.





Sábado 2 de abril: 09 – 09.40: Moto3 Free Practice 3; 09.55 – 10.35: Moto2 Free Practice 3; 10.50 – 11.35: MotoGP Free Practice 3; 12.35 – 12.50: Moto3 Qualifying 1; 13 – 13.15: Moto3 Qualifying 2; 13.30 – 13.45: Moto2 Qualifying 1; 13.55 – 14.10: Moto2 Qualifying 2; 14.25 – 14.55: MotoGP Free Practice 4; 15.05 – 15.20: MotoGP Qualifying 1; 15.30 – 15.45: MotoGP Qualifying 2





Domingo 31 marzo: 10 – 10.10: Moto3 Warm Up. 10:20 – 10:30: Moto2 Warm Up. 10:40 – 11:: MotoGP Warm Up.





A las 12: Moto3: Race 21 Laps.





A las 13:20: Moto2: Race 23 Laps.





15: MotoGP: Race 25 Laps.