Güemes se mide ante Talleres, en Salta, con la ilusión de seguir en carrera

16/03/2022 - 01:35 Deportivo

Güemes buscará esta noche dejar de lado su mal comienzo en la Primera Nacional y tratará de tener un mejor desempeño en la Copa Argentina, cuando desde las 20 se mida ante Talleres de Córdoba. El encuentro, correspondiente a los 32avos de final, se disputará en el estadio Padre Martearena de Salta, contará con el arbitraje de Nazareno Araza y será televisado por TyC Sports.

Quizás este partido no le cae en un buen momento al "Gaucho", que en la Primera Nacional todavía no pudo ganar y empató tres partidos, mientras que perdió los otros dos. Pero también es cierto que el presente del elenco cordobés, a pesar de estar en la máxima categoría del fútbol argentino, no es mejor que el del santiagueño. En la Copa de la Liga Profesional, la "T" no pudo ganar en seis fechas (dos empates y cuatro derrotas), lo que motivó la salida del entrenador Ángel Guillermo Hoyos. El equipo hoy será dirigido, de manera interina, por Javier Gandolfi.

Para el "Gaucho" este cotejo representa la gran chance de dejar de lado la pálida imagen en la Primera Nacional y avanzar de fase en un certamen muy atractivo y que pone frente a frente a equipos de segunda o tercera categoría ante los más encumbrados del país. Y esta no será la excepción, ya que Talleres viene de ser nada menos que el subcampeón de la edición pasada, luego de perder la final por penales ante Boca Juniors, en el estadio Único Madre de Ciudades.

El entrenador de Güemes, Pablo Martel, aún no definió el equipo, aunque es probable que realice algunas variantes con respecto al que viene de perder como local ante San Telmo, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo sábado deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la séptima fecha del certamen de ascenso.

En Talleres, las pocas prácticas de Gandolfi junto al equipo, a pesar de que era ayudante de Hoyos, no permite tener previsibilidad de cómo será la formación que presente.