Martel: "Entiendo la preocupación y bronca del hincha"

18/03/2022 - 01:24 Deportivo

Güemes tenía la ilusión de pasar de ronda en la Copa Argentina, para disimular un poco el flojo arranque que tuvo en la Primera Nacional, donde aún no pudo ganar en cinco fechas jugadas (tres empates y dos derrotas). Pero Talleres de Córdoba le dio un "mazazo" con el 4-0 en Salta, que no hizo más que profundizar la preocupación en el "Gaucho". Por eso el entrenador Pablo Martel hizo ayer un posteo en su cuenta de Facebook, en el que dijo entender la bronca del hincha, al tiempo que pidió paciencia para salir de este mal momento.

"El que me conoce sabe que no soy de esconderme y ataco los problemas. En esta situación, que no es la mejor para nosotros por el arranque en el torneo y la eliminación de la copa, solamente tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Güemes que anoche nos apoyó y alentó durante los 90 minutos. Fue algo conmovedor y que pocas veces se ve. Terminamos muy tristes por no poder regalarles una alegría", comenzó en su descargo.

Y siguió: "Cuando llegué al club lo único que prometí fue trabajo y más trabajo. Y es lo que hacemos día a día, junto a mis jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y el presidente que siempre está y nos acompaña. Entiendo la preocupación, la bronca y la incertidumbre del hincha. Solamente quiero decirles que es una categoría difícil y que estamos en el camino de encontrar lo que todos queremos".

"Al que me putea, al que me subestima y pide que me vaya, lo entiendo, pero soy el mismo que llegó al club hace 3 años con una mochila cargada de ilusiones, no cambié en nada", concluyó.