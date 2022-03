Central volvió al triunfo en Tucumán y se mete en la pelea por la clasificación

23/03/2022 - 00:32 Deportivo

Una gran definición de Claudio Riaño sobre los 31 minutos del primer tiempo le sirvió a Central Córdoba para volver a la senda del triunfo, luego de cinco fechas, en la Copa de la Liga Profesional. El 1 a 0 sobre Atlético Tucumán, en condición de visitante, le sirvió además al equipo de Sergio Rondina para meterse de lleno en la pelea por la clasificación en la zona 2, ya que con 9 puntos se ubica a 3 del cuarto lugar.

Pero quizás lo más importante para el conjunto santiagueño en esta séptima fecha del certamen, fue haberle ganado a un rival directo en la lucha por la permanencia, su objetivo principal. Es que justamente esta victoria le dio la chance de superar al "Decano" en la tabla de los promedios del descenso, donde ahora se ubica en el puesto 22 de 28 (cabe recordar que los dos últimos perderán la categoría).

El local arrancó mejor el partido y a los 7 minutos tuvo su primera aproximación al área rival, cuando Lotti recibió por derecha y remató cruzado desde el borde del área, pero contuvo bien Toselli abajo. Cuatro minutos más tarde, en una salida rápida por el medio, Acosta metió un pase filtrado para el ingreso de Ruiz Rodríguez por izquierda, que definió muy mal.

Central Córdoba no lograba hacer pie en el mediocampo porque Laba quedaba muy solo para la contención y Soraire no llegaba a ser nexo con Martínez, que de esta forma no podía abastecer a los delanteros. Pero supo sacar provecho al máximo de un error tucumano para ponerse en ventaja. Sobre los 31', Risso Patrón se la regaló a Kaprof y este habilitó muy bien a Riaño que ingresó por derecha y remató cruzado para el 1 a 0.

El "Decano" se fue con todo y a los 33' Ruiz Rodríguez desequilibró otra vez por izquierda y sacó el centro para el cabezazo de Tesuri que pasó cerca del poste derecho de Toselli. Luego vino una jugada en la que Pereyra llegó tarde en el cruce ante Acosta y todos reclamaron el penal que Espinoza no sancionó.

Central se afirmó en el cierre de la primera parte y tuvo dos chances claras para ampliar. A los 44' Martínez escapó por izquierda y sacó el centro rasante para el ingreso de Riaño que se pasó y la terminó sacando en vez de rematar. Y a los 46' se lo perdió Martínez al rematar a las manos de Campisi.

En el complemento Rondina mandó a la cancha a López por Kaprof y, en cinco minutos, el uruguayo tuvo dos chances de ampliar, pero en ambos remates respondió bien el arquero local.

Con el correr de los minutos, Central fue jugando con la desesperación de Atlético que atacó con poca claridad pero mucho ímpetu. La defensa del Ferro, con Pereyra como bastión, estuvo bien parada y resistió firme. Y sobre el final la visita pudo liquidarlo pero desperdició un par de contragolpes en superioridad numérica. Gran triunfo que fortalece a Central Córdoba.