¡Qué fantástica esta noche: se juega el clásico santiagueño en La Banda!

23/03/2022 - 00:53 Deportivo

¡Cómo no ir al Vicente Rosales esta noche! Olímpico y Quimsa protagonizarán una nueva edición del clásico santiagueño, en un momento clave de la temporada 2021/22 de la Liga Nacional, en el que ambos necesitan ganar para fortalecer sus chances de cara a los playoffs.

El "Negro", que viene de tres derrotas consecutivas ante Gimnasia (75 a 74), Peñarol (92 a 89) y Platense (73 a 70), necesita un triunfo para mantenerse en puestos de playoffs de reclasificación. La "Fusión", en cambio, irá en busca de su segunda victoria en fila, tras la obtenida ante el "Calamar" (88 a 71), para afianzarse como número uno de la fase regular y así acceder de manera directa a cuartos de final.

De los dos, el más necesitado es Olímpico, que tendrá el respaldo mayoritario en su estadio y deberá mantener la concentración durante los 40 minutos para poder sacar adelante un partido durísimo.

El equipo de "Leo" Gutiérrez perdió los últimos tres partidos en el cierre. Podría haberlos ganado, pero no tomó buenas decisiones en los momentos claves y debió resignarse a la derrota.

El entrenador cordobés podrá contar con el plantel completo, en virtud de que Leonardo Lema se recuperó de un problema gastrointestinal que lo dejó al margen del partido ante Platense.

La vuelta del ex Atenas le permitirá a Olímpico fortalecerse en el juego interior y volver a tener cuatro internos naturales para la rotación.

Por su parte, Quimsa se presentará esta noche en el Vicente Rosales con una baja en el plantel: Garly Sojo.

El escolta venezolano solicitó un permiso especial para retornar a su país para solucionar un problema personal y volvería la semana próxima, por lo que tampoco jugará el clásico del viernes en el Ciudad.

La ausencia de Garly Sojo puede ser cubierta de diferentes maneras: con un mayor protagonismo de Davaunta Thomas, con la inclusión de Emiliano Toretta en la base acompañado por "Juani" Brussino o Franco Baralle o con Iván Gramajo en el puesto de "2".

Quimsa viene una seguidilla de partidos, entre Liga Nacional y Champions League, que lo obliga a realizar rotaciones largas en el plantel, más aún teniendo en cuenta que el próximo viernes jugará el clásico como local y no puede darse el lujo de volver a perder en casa.

Otros partidos

Esta noche se jugarán otros cinco partidos: desde las 20, San Lorenzo vs. Comunicaciones; 21, Hispano Americano vs. Obras e Instituto vs. Unión de Santa Fe; 21.30, Regatas vs. Ferro; 22, Riachuelo vs. Oberá.