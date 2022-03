Güemes perdió ante All Boys y se hunde cada vez más en la tabla de posiciones

24/03/2022 - 01:05 Deportivo

La crisis de Güemes se profundizó anoche al recibir una nueva estocada en la Primera Nacional y en condición de local. Esta vez su verdugo fue All Boys, que lo venció 2 a 0 (tantos de Octavio Bianchi y Juan Salas, en contra) en el marco de la séptima fecha. De esta forma, el equipo de Pablo Martel (que fue expulsado en el primer tiempo) sigue sin ganar, acumuló su segunda derrota seguida en el "Jiya" Miranda y está antepenúltimo en la tabla con 4 puntos, fuera de la zona de descenso por diferencia de goles.

El primer tiempo fue bastante chato, pero siempre con Güemes tomando la iniciativa. A pesar de no ser muy claro, el local se las ingenió para generar un par de situaciones de peligro. A los 17 minutos, Retamar escapó por izquierda y entregó al medio para Jara, que al llegar al área la pisó y enganchó para hacer pasar de largo a su defensor y sacar un zurdazo que se fue desviado. A los 27' tuvo otra muy clara el "Gaucho", cuando el arquero Desábato salió mal en un centro y Salas cabeceó, pero la pelota pegó en el palo.

De a poco el equipo de Martel se fue desdibujando y All Boys emparejó en el tramo final de la etapa inicial, en la que pudo abrir el marcador tras una pelota parada, pero Bianchi no pudo cabecear por muy poco.

En el complemento el visitante pegó primero. Y lo hizo dos veces. A los 3 minutos, González sacó un centro desde la izquierda y Bianchi, anticipándose a su marca, metió un cabezazo perfecto para el 1 a 0. Sobre llovido, mojada para Güemes, porque a los 6' Salas terminó metiendo un cabezazo en contra de su valla para el 2-0 del "Albo".

Lo que siguió fue un Güemes totalmente desencajado, que con el resto que le quedaba y mucha vergüenza, pero poco fútbol, fue en busca del descuento. Eso hizo que dejara muchos espacios para un All Boys que no estuvo fino en los metros finales, si no hubiese terminado en goleada, pero tuvo la claridad suficiente para manejar el partido y no sufrir sobresaltos.