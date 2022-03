La Liga Santiagueña ya tiene todo cocinado en el Anual “Alfredo Moreno”

24/03/2022 - 01:14 Deportivo

La Liga Santiagueña de Fútbol trabaja pensando en el regreso a la actividad después de la pandemia de coronavirus y el martes por la noche dio otro paso más hacia ese objetivo. Con la presencia de la mayoría de los delegados de los clubes de Primera División, el Consejo Directivo de la entidad madre del fútbol local le dio forma a la temporada oficial 2022 con el sorteo del fixture y sus correspondientes partidos, tanto en la Zona A como en la B, respectivamente.

En este sentido, la primera fecha abarcará a los siguientes enfrentamientos: Zona 1, Vélez vs. Sarmiento; Mitre vs. Instituto Santiago; Defensores de Forres vs. Güemes; Sp. Fernández vs. Unión de Beltrán y Estudiantes vs. Villa Unión.

En tanto, por la Zona B lo harán: Agua y Energía vs. Comercio Central Unidos; Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández; Unión Santiago vs. Clodomira; Yanda vs. Central Córdoba y Central Argentino vs. Banfield.

También se estableció que los clásicos se jugarán entre las fechas tercera y octava, respectivamente, con las siguientes localías: Unión Santiago vs. Güemes; Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán; Villa Unión vs. Agua y Energía; Central Argentino vs. Sarmiento; Mitre vs. Central Córdoba; Defensores de Forres vs. Clodomira; Yanda vs. Instituto Santiago; Sportivo Fernández vs. Independiente de Fernández; Comercio vs. Estudiantes y Vélez vs. Banfield.

La temporada oficial del Torneo denominado "Alfredo Chango Moreno" comenzará el próximo 24 de abril y con la participación de la mayoría de los clubes afiliados a la entidad liguista. Por su parte, el certamen del Sub-21 llevará la denominación "Malvinas Argentinas".

Se clasificarán para cuartos de finales los primeros 4 equipos de cada zona (Copa de Oro), mientras que los otros cuatro (quinto, sexto, séptimo y octavo) jugarán por la Copa de Plata. Los que terminen en novena y décima posición no tendrán más competencia.

Los dos primeros de la Copa de Oro se clasificarán para el Torneo Regional 2022, que dará comienzo a mitad de septiembre.