Marc Márquez tiene en jaque al equipo Honda

24/03/2022 - 22:15 Deportivo

Nuevo revés a la carrera del campeón Marc Márquez, quien nuevamente tiene que hacerse amigo de la paciencia para afrontar este episodio de diplopía que le ha tocado enfrentar, y que hasta ahora le podría costar su venida a la Argentina para este 1, 2, y 3 de abril.

Este problema que atraviesa Márquez es grave, tal y como se confirmaba en el comunicado difundido por Honda, y por el cual el catalán tardó alrededor de tres meses en recuperar la visión completamente normal.

Una situación que parece tener mejor previsión en esta ocasión. Lo que es casi seguro es que el piloto de Cervera tendrá que perderse como mínimo la próxima carrera en Argentina que está prevista para el fin de semana del 3 de abril.

Lo cierto es que tras dos años realmente complicados, Marc Márquez llegaba a esta temporada con las energías renovadas y con todas las ilusiones puestas en luchar por el título. La nueva Honda parecía no adaptarse 100% a sus necesidades, sin embargo, ya empezaba a trabajar en ello. Pero el destino le tenía preparado otra cosa, una caída en el warm up de Indonesia le ha vuelto a complicar la situación al campeón de Honda. Una situación difícil no solo en cuanto a lo físico se refiere, sino también en lo mental.

Así lo ha confesado el propio catalán a través de un post en sus redes sociales donde ha mostrado como se encuentra actualmente. "Hoy no me apetece sonreír, pero buscaré la manera de volver a hacerlo. Siempre con fuerza", acompañado de una imagen donde se le puede ver bastante tocado. Un mensaje que no ha tardado de dejar todo tipo de reacciones.