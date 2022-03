Kevin Velo sigue con un juego sólido y dominador

26/03/2022 - 00:52 Deportivo

Con un total de 133 golpes (-11) Kevin Velo se encuentra solo al frente del Termas de Río Hondo Invitational luego de la segunda ronda de este campeonato que se lleva a cabo en el Termas de Río Hondo Golf Club. El estadounidense presentó una tarjeta de 67 golpes (-5) y aventaja por uno al argentino Jorge Fernández Valdés (67). En el tercer lugar, a dos golpes, se encuentran el estadounidense Austin Hitt (67) y el francés Jeremy Gandon (66). En tanto, Tommy Cocha (70), que había salido como colíder, comparte el 5to lugar con el colombiano Camilo Aguado y el estadounidense John Hill con un acumulado de 136 (-8).

El juego de la segunda ronda fue suspendido por falta de luz y 18 jugadores que aún tienen pendiente completar la vuelta lo tendrán que hacer este sábado temprano a las 8.05 de la mañana. En tanto, el corte clasificatorio por ahora está proyectado en 141 golpes (-3).

"Hoy jugué muy bien en mis primeros nueve hoyos, especialmente a partir del cuarto que pude meter una racha de varios birdies. Eso me permitió seguir tranquilo durante toda la ronda a pesar de no empezar bien los segundos nueve con un doble bogey, creo que me hizo bien recuperarme rápido de eso y pude cerrar muy bien, estoy muy contento", manifestó Velo.

Por su parte Jorge Fernández Valdés dijo: "Se levantó el viento en la tarde y salí con la idea de aguantar en aquellos hoyos con viento en contra. Sabía que tenía que ser paciente e inicié y cerré con buenos birdies. En el final sabía que podía aprovechar esos dos pars finales y afortunadamente se me dieron las cosas".





Clasificación

Así están: 1) Kevin Velo (EE. UU.) con 133 golpes; 2) Jorge Fernández Valdés (Arg.), 134; 3) Austin Hitt (EE. UU.), 135; 4) Jeremy Gandon (Francia), 135; 5) Tommy Cocha (Arg.), 136; 6) Camilo Aguado (Colombia), 136; 7) John Hill (EE. UU.), 136; 8) Hayden Springer (EE.UU.), 137; 9) Roland Massimino (EE.UU.), 138; 10) Tim Widing (Suiza), 138; 11) Graysen Huff (EE:UU.), 138; 12) Cristóbal Del Solar (Chile), 138; 13) Andrés Gallegos (Arg.), 138; 14) David Pastore (EE.UU.), 138; 15) Rak Cho (Corea), 138.