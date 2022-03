Velo sigue con paso firme en Termas

27/03/2022 - 01:43 Deportivo

El estadounidense Kevin Velo sigue imbatible por ahora en el Termas de Río Hondo Invitational, cuarto evento de la temporada 2021-22 del PGA TOUR Latinoamérica. Este joven jugador de tan sólo 24 años firmó su tarjeta más baja de la semana, un 64 que lo mantiene puntero del evento con 197 golpes que se juega en la provincia.

El gran nivel de Velo le permite, tras 54 hoyos de juego, sacar una diferencia de cuatro golpes con respecto a su rival más cercano, Jorge Fernández Valdés (quien hizo un birdie-águila para firmar su tercer 67 consecutivo de la semana).

"Me mantuve con mi plan de trabajo y disfrutando cada momento de la ronda. Pegué muy bien y como se vio me di muchas oportunidades. Creo que el águila de seis fue un momento importante que me dio mucha confianza. También quiero destacar que tengo un gran caddie esta semana con quien me he entiendo muy bien", sostuvo Velo.

Por su parte, Jorge Fernández está cerca de la gloria. "Fue muy importante cerrar como cerré. Tuve un par de malos hoyos que me costaron no haber entregado una mejor tarjeta. Kevin está jugando muy bien pero queda aún mucho golf. Me aferraré a la estrategia y espero poder terminar con un gran resultado aquí en Termas", sostuvo Jorge Fernández Valdés, cuatro veces ganador en PGA Tour Latinoamérica.

Esta es la segunda de tres citas que tiene programado el Zurich Argentina Swing en esta, su sexta edición. Fernández Valdés podría arribar al Abierto del Centro, evento final de la competencia, con grandes probabilidades de coronarse ganador y obtener el cheque de $10,000 dólares que otorga Zurich Argentina.

El francés Jeremy Gandon tampoco pierde de vista el primer lugar del Termas de Río Hondo Invitational. El jugador de 25 años firmó ayer una tarjeta de 5-bajo par 67 y ahora es tercero del tablero general a cinco golpes de Velo. Gandon ha sumado dos top-10s en los primeros tres eventos del calendario y en la jornada de hoy saldrá a buscar su primera victoria en el circuito regional.

Isidro Benítez terminó su ronda de ayer con tres birdies y una tarjeta de 65 golpes que le permitió escalar un total de 13 casillas en la general. Con un total de 12-bajo par 204, el mexicano ahora empata en el cuarto lugar con el chileno Cristóbal del Solar (66) y el estadounidense Austin Hitt (69).

El top-10 lo cierran con globales individuales de 10-bajo par 206, los estadounidenses Charlie Hillier (65), Josh Radcliff (66) y David Pastore (68), el noruego Andreas Halvorsen (67) y el argentino y líder de la primera ronda de juego, Tommy Cocha (70).