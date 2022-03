Scaloni aseguró: "No sé qué piensan Messi y Di María, hay que disfrutarlos ahora"

27/03/2022 - 17:26 Deportivo

Scaloni, muy bien predispuesto en cada una de las preguntas, hizo referencia a las declaraciones de Messi tras la goleada 3-0 ante Venezuela, quien deslizó que se "replanteará algunas cosas" luego de Qatar 2022, y el posteo de Di María en Instagram, donde aseguró que el viernes pasado en La Bombonera jugó su último partido en el país con la casaca albiceleste.

"Después de jugar un Mundial, todo el mundo hace valoraciones. No estoy en la cabeza de Messi y Di María, no sé lo que piensan, hay que disfrutarlos ahora. Hay que quedarse con eso, no hay que pensar en el futuro", manifestó Scaloni en conferencia de prensa desde el predio de la AFA.

"¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular? Falta mucho, queda un Mundial, hay que disfrutarlos, no tiene mucho sentido. Algún día pasará que ya no estén", agregó el seleccionador argentino.

"Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso. Es ley de vida y en algún momento va a pasar. Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular. Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial", se sinceró.

Y sobre Di María, el DT agregó: "No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que la dejen (a la Selección). Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estado a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio".

Por último, agrego lo que le espera para el mundial, "Voy a viajar y la Selección Argentina se concentrará en la Universidad de Qatar. Se puede dormir ahí y el entrenamiento está muy cerca. El análisis de los rivales lo estamos haciendo. Cuando sea el sorteo hay que empezar a trabajar para ver cómo juegan y la posibilidad de ir a verlos, lo que hace todo el mundo. En principio los tenemos vistos".

"Italia se quedó afuera inmerecidamente. Es una de las mejores selecciones del mundo y la campeona de Europa. Esto demuestra lo difícil que es el fútbol. A lo mejor sos favorito y eso después no se demuestra. El partido de junio en Wembley seguirá manteniendo la dificultad. En eso no cambia en absoluto, más allá de que esté o no en el Mundial. Pedimos medirnos contra selecciones de ese nivel", concluyó.