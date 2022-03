“Somos el atractivo del norte que más visitas recibe, más que la Casa de Tucumán”

29/03/2022 - 06:11 Deportivo

Texto: Daniel Romero.

Fotos: Daniel Pérez.

Raúl "Jalo" Cano utilizó la palabra "orgullo" para referirse al Museo del Automóvil, del cual es director, y reveló que es el atractivo turístico del norte argentino que más visitas recibe, por encima de la Casa de Tucumán.

"Estamos con muchas expectativas y con una gran alegría por todo lo que se está dando después de dos años tristes, en donde tuvimos que posponer este evento mundial. Gracias a Dios hoy por hoy vemos no tan sólo movimiento en este autódromo sino también en la ciudad, lo que está generando en el sector privado, en el sector hotelero, en todos los rubros. Esto para nosotros es una alegría inmensa", le comentó el funcionario termense a EL LIBERAL.

En cuanto a lo que es el museo, expresó: "Estamos listos hace un mes, con la puesta en escena, el funcionamiento, las disposiciones internas y la reglamentación para entrar, para que el turista que venga a visitarnos de distintas partes del mundo tenga la posibilidad de disfrutar".

"Jalo" aprovechó la oportunidad para informar que hasta el jueves 31, el horario será de 9 a 21, en tanto que el fin de semana, la puerta 1 va a ser el acceso después de las 18.15, una vez que toda la actividad dentro de la pista salga por el túnel y no haya ningún tipo de riesgo para los turistas.

Consultado acerca de los atractivos del museo, explicó: "Nosotros hemos incorporado en estos dos años de pandemia dos autos y una moto, que la gente va a poder disfrutarlos ahora y estamos en tratativas de otros más para lo que resta del año. En lo que es la disposición, hemos cambiado de lugar los vehículos. Hemos incorporado un simulador, que es una moto muy profesional, que vamos a tratar de poner en funcionamiento ya, más los simuladores para niños y adolescentes, que ya son de realidad aumentada, son otros juegos mucho más modernos. Y el museo, como siempre, ofrece servicios para desayunar, almorzar, merendar o tomar algo en nuestra confitería, con vista al salón, a las 33 mil hectáreas de agua y a la pista. Es un lugar inmejorable, del cual me siento muy orgulloso y por sobre todas las cosas, todos los que trabajamos acá".

Luego, habló en el plano personal. "Estoy en la función pública desde junio del 2017. Me toca representar, muy orgulloso, al museo del automóvil. Desde ese año a la fecha, estamos recibiendo 170 mil turistas anuales. Eso fue lo que cerramos en 2019. Y en el 2021, hemos cerrado 107 mil visitas en plena pandemia, no es algo menor. Somos el atractivos del norte que más visitas recibe, más que la Casa de Tucumán. Y trabajamos para que siga creciendo. No tengo dudas de que éste va a ser un año en el que vamos a incrementar bastante las visitas", comentó entusiasmado.

Por último, recordó lo ocurrido en febrero del año pasado, cuando el Museo del Automóvil se salvó de milagro de un incendio. "Ese 6 de febrero fue muy triste para nosotros, pero sobre todas las cosas agradezco a la gente que nos ayudó a desmantelar el museo en una hora y media, todo el personal que trabaja, que son 35 familias, más tíos, primos, vecinos, amigos, todo el mundo vino a ayudar para que podamos sacar las piezas y no rayemos ni una moto ni un auto, y no se pierda nada. Todo quedó impecable. Tanto es así que a las 24 horas ya estábamos listos para poder abrir de nuevo. Se montó un despliegue de limpieza y lavado de vehículos en el playón del museo. Quiero agradecer a Moto Roca para la limpieza exhaustiva de los motores, todo lo que representa los detalles de los vehículos. Gracias a eso pudimos estar de pie nuevamente y hasta el día de hoy, abiertos", cerró.