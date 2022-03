Jesús Soraire: “Queremos sacarnos la espina contra Huracán”

29/03/2022 - 02:32 Deportivo

El 8 de octubre del año pasado, Central Córdoba perdía con Huracán por 2 a 1, en el estadio Único, y el entrenador Sergio Rondina se iba más que preocupado.

“No tuvimos actitud”, señaló el DT en aquella conferencia de prensa. A los jugadores los marcó mucho aquel partido, por eso sienten que el viernes, cuando vuelvan a enfrentar al “Globo” desde las 19 y en el mismo escenario, tendrá sabor a revancha.

“ Sabemos que con Huracán va a ser un partido difícil, el año pasado tuvimos un partido ante ellos que quizás fue la peor cara de este proceso con este técnico. Y ahí hubo una remontada en los siguientes partidos en los que conseguimos varias victorias consecutivas. Queremos sacarnos la espina que tenemos contra Huracán y ojalá se dé en este partido”, dijo el volante Jesús Soraire, en diálogo con el departamento de prensa del club.

“En este ciclo tenemos dos partidos que nos marcaron, uno es con Huracán y el otro con Boca, que son partidos atípicos, donde no hay esa diferencia que se vio en el resultado. Este equipo siempre sacó a relucir la muestra de carácter, de enfrentar las situaciones adversas. Creo que nos merecemos un poco más de lo que tenemos, pero para eso hay que trabajar y seguir poniéndole el pecho para estar donde realmente el equipo tiene que estar”, agregó el tucumano. Central llega en un buen momento tras el triunfo en Tucumán, vs. Atlético. “Siempre va a haber cosas por corregir, pero es más fácil hacerlo en las victorias. El equipo venía haciendo las cosas bien y no se le daba el triunfo, pero esta victoria nos dio un respiro y nos hace ganar en confianza de cara a lo que viene”, explicó Soraire.

Y agregó: “Hay cosas que quizás las das por corregidas como la atención en las pelotas paradas, en el manejo de los tiempos, esas cosas son las que van a potenciar al equipo. También hay que ensamblar en la parte final porque tenemos buen inicio, buena elaboración y nos falta afinar la puntería para terminar los partidos un poco más cómodos”. “Una cosa es jugar lindo y otra jugar bien, nosotros jugamos bien. Era un partido en que los dos nos jugábamos una parada importante, sobre todo por los promedios, y era un clásico y estábamos de visitante”, concluyó.