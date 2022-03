De Muner: “Cacho es un padre futbolístico, me enseñó mucho”

29/03/2022 - 22:10 Deportivo

Finalmente se dio lo que se esperaba. Arnaldo Sialle dejó de ser el técnico de Mitre, de común acuerdo con la dirigencia, y ayer asumió de manera interina Leandro De Muner, ex futbolista de la institución y actual técnico del equipo de la liga local.

El exvolante, integrante del plantel que ascendió a la B Nacional con “Cacho” como DT, habló con EL LIBERAL tras su primera práctica y se refirió a lo inesperado de esta situación.

“No me esperaba que se dé de esta manera y obviamente que tengo sentimientos encontrados porque para mí ‘Cacho’ es un referente, un padre futbolístico y me ha enseñado mucho. Pero hoy estamos en esta situación y hay que ayudar al club desde el lugar donde toque, ‘Cacho’ lo sabe muy bien y estoy para colaborar, pero muy dolido por esta situación”, contó.

De Muner reveló que pudo charlar con Sialle en estas últimas horas: “Hablamos y me dio tranquilidad, me pidió que le dé una mano a los muchachos y a Guillermo (Raed, presidente). Y aquí estamos”. Sobre cómo encontró al plantel, comentó: “Obviamente están todos golpeados y dolidos porque no es bueno que se vaya un referente de la historia de esta institución, pero las reglas del fútbol son estas y hay que levantarse rápidamente. Hay que tener la cabeza firme porque el fútbol de hoy te demanda eso, no te puedes quedar en el pasado. Trataré de darles ánimos, confianza, que vuelvan a creer en ellos mismos porque si están acá por algo es. Los he visto a lo largo de la pretemporada y han hecho un muy buen trabajo y por ahí necesitan volver a creer en ellos mismos”. De Muner insistió en que hará hincapié “sobre todo en la parte anímica”.

“En el último partido fuimos claros dominadores, se vio otro equipo, con llegada y con esa sensación de que lo ganábamos. Pero estamos en esta racha difícil, adversa, que no es fácil de sobrellevar. Pero todas las rachas se cortan y tenemos que trabajar para que se corte en este partido”, aseguró. Por último, dejó en claro que solamente dirigirá el lunes ante Instituto: “No pienso más allá del lunes. Hablé con Guillermo y me preguntó si estaba dispuesto a colaborar y obviamente le dije que sí. Estoy agradecido por el apoyo, pero no pienso más allá de esta semana”.