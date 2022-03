Un avión del MotoGP está averiado en Kenia

29/03/2022 - 22:23 Deportivo

Si bien es cierto que son cinco los aviones que se encargan de trasladar de un lugar a otro todo el equipamiento que se utiliza cada vez que se realiza una competencia de MotoGP, ayer se supo que uno de ellos aún permanece en tierra en Mombasa, Kenia, luego de detectarse una avería que retrasa su llegada a nuestro país.

Según informó el sitio Motorsport.com, los responsables del campeonato aseguraron que la reparación del avión está ya en su fase final y que está garantizada su llegada a la Argentina en las próximas horas, por lo que la disputa del gran premio no corre ningún peligro.

También destacó que entre los equipos que no se han visto afectados por el retraso está Honda, que tiene ya todo su material en los boxes de Las Termas de Río Hondo y que hoy iniciará el montaje de las motos para tenerlas totalmente preparadas.

No es el caso, sin embargo, de otros equipos. Según ha podido saber Motorsport. com, parte del material del equipo oficial Ducati y de sus satélites Gresini Racing y VR46 Racing Team, está dentro del avión posado en el Mombasa Moi International Airport. Según la información que maneja el equipo italiano, el material no llegará hasta el box del circuito mañana por la tarde, por lo que habrá trabajo extra y contrarreloj para los mecánicos, que deberán montar los prototipos en tiempo récord para tenerlos a punto el viernes por la mañana antes del inicio del primer entrenamiento libre del fin de semana.