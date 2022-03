Los fanáticos ya extrañan a dos de sus ídolos, pero mantienen viva la pasión

29/03/2022 - 22:27 Deportivo

Texto: Daniel Romero

Fotos: Daniel Pérez









Leonardo Bluma, Justiniano Posse, Córdoba: "Estoy esperando de hace dos años, ya con la entrada en mano, que tenía comprada para el 2020 con reserva de hotel y todo. Tras la cancelación, empezamos a llamar a la parte de hotelería para ver qué pasaba con la reserva y se mantuvo todo como era. Tengo la entrada a la tribuna Marc Marquez y bueno… Lo esperábamos a él y no vino. Es una pérdida para el espectáculo, pero pienso que hay grandes pilotos. ¿La carrera que más recuerdo? Cuando Valentino lo tumbó a Marquez en la curva 6 en el 2015. Se cayó frente de mí".





Marcelo Díaz, de Rosario: "Nací en Santiago, pero por trabajo estoy viviendo en Rosario. Vengo todos los años. Gracias a Dios el MotoGP le da vida a Las Termas y nos conocen mundialmente. Lástima que no está más Valentino Rossi, que Márquez esta fecha no puede venir y el campeonato está abierto. Estaría muy bueno que gane Viñales, las Ducati andan muy bien y va a ser una linda carrera este fin de semana. Valentino era el 60 por ciento del movimiento acá en Las Termas. Esperemos que no se note tanto su ausencia. Creo que va a andar muy bien en autos, los tiempos que hizo son muy buenos, es como que siempre hubiera corrido en autos, no se nota la diferencia de moto a auto. Anda muy bien. Le mando saludos a mis hijos Alejandro, Agustina y Brenda, a mi nieta Sara y a Mateo, que se tendría que haber llamado Valentino Rossi, pero me lo cambiaron. Mateo Rossi se llama. Se tendría que haber llamado Valentino Rossi, pero mi hija me traicionó".





Jorge Lista, de Ituzaingó: "Va a ser un campeonato reñido, pero no tendrá la misma atracción de antes. Márquez no viene porque tiene un problema de visión doble. Valentino ya no está más. Entonces, para la gente que lo venía siguiendo, no es lo mismo. Ya no está Valentino. Por más que viniera último, la cámara lo enfocaba. Y la cantidad de público que venía para recibirlo. Va a ser un campeonato reñido. A Morbidelli lo veo muy bien. Están andando todos parejos. No hay tanta diferencia como años atrás, pero no está el atractivo de antes. Vine a Las Termas el 2017, 2018 y 2019, pero después se cayó por la pandemia. Y ahora que se hace, vine. La ciudad está bárbara, la gente es muy cordial. Vayas a donde vayas, te atienden muy bien. No puedes decir nada de Las Termas con respecto al trato con el turista. Está perfecto. Sólo un poco elevado los precios".





Andrea, de Mendoza: "La vuelta va a ser genial. Lo mejor para los pilotos y a disfrutarlo. Después de dos años de estar encerrados, hay que disfrutar del MotoGP. Mi piloto preferido es Valentino y ahora estamos con Lucca, el hermano. Vamos a alentarlo. Vinimos desde Mendoza el domingo, llegamos el lunes y nos quedamos hasta el otro lunes. Nos vinimos en moto".





Francisco, de Mendoza: "Las expectativas es que sea un buen espectáculo, a pesar de que no estarán Valetino ni Márquez. Habrá que seguir viendo a los otros pilotos. Pienso que va a ser de vuelta para Yamaha. Vine a todas las carreras. Es un autódromo hermoso, muy lindo, las características espectaculares. La gente, impresionante. Muy buena".