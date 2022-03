Un campeón del mundo entre los pilotos que pisaron ayer suelo santiagueño

30/03/2022 - 22:28 Deportivo

Por Gustavo Paz

Fotos: José Luis Pérez

El MotoGP regresó. Después de tres años de ausencia, el mejor motociclismo del mundo, vuelve a tener una cita grande en Las Termas de Río Hondo. Ayer, la mayoría de los pilotos de la categoría reina llegaron a suelo santiagueño, procedentes de Buenos Aires, por donde hicieron su ingreso a la República Argentina.

El campeón del mundo, el francés Fabio Quartararo, fue uno de los candidatos que llegó en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, que aterrizó en suelo santiagueño a las 15.30.

Además, Pol y Aleix Espargaro, Maverick Vitales, Joan Mir, Darryn Binder, Andrea Dovizioso, Alex Rins y Franco Morbidelli, fueron también algunos de los pilotos de MotoGP que llegaron a Las Termas.

Los fanáticos esperaron su arribo en el Aeropuerto Internacional de Las Termas de Río Hondo y todos accedieron a sacarse fotos y a firmar autógrafos. Hoy será la conferencia de prensa, en la que se presentará oficialmente esta tercera fecha del campeonato del mundo, con la presencia de cuatro pilotos, en principio. Mañana se iniciará la actividad en pista.

Aleix Espargaró (Aprilia)

"Estamos muy bien, con muchas ganas de volver después de una larga ausencia. Se siente bien, especialmente después de la desgracia que hubo. Este es uno de los países que más quiere al MotoGP, donde los aficionados se hacen sentir y uno los siente cerca. Llego muy bien, a unos diez puntos del líder, estamos cerca y con buenas expectativas. El clima pinta bien".





Franco Morbidelli (Monster Energy Yamaha)

"Es bueno volver a la Argentina después de tres años. Fueron años duros con el Covid. A este circuito lo disfruto mucho. Me gusta. Respecto a la moto, estamos bien, sabemos que hay que mejorar un poquito, pero estamos por el buen camino. En Indonesia nos faltó una mejor posición de salida para pelear por un podio. Salí 15º y es complicado. Aquí lo intentaremos. Ojalá no haya lluvia, será más tranquilo".





Fabio Quartararo (Yamaha-actual campeón del mundo)

"La verdad que contento por estar aquí en Argentina. Teníamos ganas de volver. Si soy favorito?, ja. Ya veremos. Vamos a tratar de hacer bien las cosas. Es un circuito que me gusta mucho".





Francesco Bagnaia (Ducati)

"Estamos bien para esta fecha, este circuito me gusta mucho. Vamos a hacer nuestro trabajo, el grip no será un problema grande, quizás las primeras vueltas. En lo personal, es lindo correr aquí por el cariño de la gente. Se disfruta. Ojalá que no llueva, mejor si es así".





Alex Rins (Suziki)

"Desde el 2019 que no veníamos, asi que estamos con muchas ganas de competir aquí. En Indonesia, fue una carrera muy complicada, pasada por agua. No puedes hacer muchos planes, depende mucho de tu confianza y de cómo estés clasificado. Tengo ganas de estar aquí".