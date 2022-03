“Gabri” Rodrigo: “El cariño aquí lo siento cada vez más”

30/03/2022 - 22:31 Deportivo

Gabriel Rodrigo se siente local en Argentina y ayer, lo hizo saber nuevamente. Nació en España, pero sus padres son argentinos, por lo que corre en Moto2 con la bandera celeste y blanca. Ayer, llegó a Las Termas de Río Hondo y dialogó con EL LIBERAL.

“Es un gusto, un placer volver aquí. Tenía muchas ganas. Ya son tres años los que pasaron de la última vez, y es muy lindo estar de vuelta. Tengo muchas ganas de seguir dando pasos en la categoría. Este es un circuito muy bonito, en el que creo es más divertido con la Moto2 que con la Moto3. Me gusta mucho, además, la gente alentando en las gradas es algo muy bueno que se disfruta”.

A su vez, “Gabri” sostuvo: “Mis padres no pudieron venir por temas laborales, pero aquí tengo familiares por parte de mi madre y mi padre. Va a ser un gran premio especial, porque veré a gente que hace mucho que no veo. El cariño aquí lo siento cada vez más. En los primeros años casi nadie me conocía y ahora ya me conocieron en el avión. Para los pilotos de Moto2 y Moto3, que no somos tan conocidos por ahí ni siquiera cuando te toca ser campeón, tener tanto apoyo en un circuito es muy lindo. Muy especial”.

Por último, Gabriel Rodrigo destacó: “Veremos cómo va la pista. Ya nos hemos encontrado pistas sucias como en Indonesia. De a poco se irá limpiando. Si no hay lluvia, mejor. Lo que necesitamos es dar vueltas, yo estoy en una categoría nueva. En Indonesia pudimos rodar poco por la lluvia y lo que necesito es rodar para seguir aprendiendo. Creo que este puede ser un gran premio, con la extra motivación de la gente”.